کنایه هادی چوپان به قهرمانی سامسون دوودا در مسترالمپیا

مسابقات مسترالمپیا ۲۰۲۴ با قهرمانی سامسون دوودا به پایان رسید و هادی چوپان همانند سال گذشته به عنوان نایب قهرمانی رسید.

او سال گذشته نیز نسبت به برگزاری مسابقات معترض بود و امسال نیز در جمع هوادارانش گفت: همان کسی که اول شده هم می‌داند مدال و جایزه مرا به او تقدیم کردند، وگرنه او مرا نبرده است.

البته این پایان کار نبود و حتی وقتی از هادی چوپان پرسیده شد که سامسون او را به آرنولدکلاسیک دعوت کرده، گفت: این موضوع اشتباه است. سامسون نمی‌تواند مرا به آرنولدکلاسیک دعوت کند. اینها بحث‌هایی است که در فضای مجازی مطرح می‌شود.

در ادامه واکنش‌های هادی چوپان نسبت به عدم قهرمانی در مسابقات مسترالمپیا او یک استوری در صفحه شخصی اش منتشر کرد و نوشت: who is the hero (چه کسی قهرمان است؟)