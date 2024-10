محمود فاطمی با بیان اینکه کسانی که در خانواده خود بیمار مبتلا به هپاتیت دارند و یا افرادی که سابقه واکسیناسیون کامل هپاتیت B ندارند، کسانی که سابقه اعتیاد و تزریق مشترک، زندان، روابط جنسی محافظت نشده، خال‌کوبی، حجامت، پیرسینگ و اقدامات جراحی و دندانپزشکی به‌صورت غیربهداشتی داشته‌اند؛ بیان کرد: با مراجعه به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت نزدیک محل سکونت خود، ویزیت شده و آزمایش‌ها لازم را انجام دهند تا در صورت مثبت‌بودن جواب آزمایش، زودتر اقدامات درمانی را شروع کنند.



وی افزود: افزایش آگاهی و تسهیل دسترسی مردم به مراقبت‌های تشخیصی هپاتیت منجر به پیشگیری از ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها می‌شود.



فاطمی با اشاره به این موضوع که این بیماری در بین عوام مردم به یرقان و زردی مشهور است، تصریح کرد: هپاتیت‌های منتقله از خون (B-C) علت اصلی بیماری مزمن کبدی بوده که می‌توانند به سیروز، سرطان کبد و مرگ، منجر شوند.



معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطرنشان کرد: درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C و واکسیناسیون هپاتیت B در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به‌صورت رایگان انجام می‌شود.



وی در خصوص دوره درمان هپاتیت C گفت: دوره درمان هپاتیت C به طور معمول حدود سه ماه است و با تجویز دارو و زیر نظر پزشک درمان می‌شود.

گفتنی است؛ هفته ملی اطلاع‌رسانی هپاتیت از یک آبان‌ماه آغاز شده و تا هفت آبان ادامه دارد؛ امسال نیز «هم اکنون زمان عمل است» به‌عنوان شعار هفته تعیین شده است.