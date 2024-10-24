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استقبال مردم از پیکر شهیده معصومه کرباسی در فرودگاه شیراز + فیلم

ویدئویی از مراسم استقبال از پیکر شهیده مقاومت، معصومه کرباسی در فرودگاه شیراز را مشاهده می‌کنید.

«معصومه کرباسی» تنها بانوی ایرانی شهیده راه قدس و مقاومت است که سال ۲۰۰۶ پس از ازدواج با همکلاسی لبنانی خود به این کشور مهاجرت کرد و چند روز قبل به همراه همسرش در دفاع از محور مقاومت به شهادت رسیدند.

 

 

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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۳
روحشان شاد و قرین نعمت الهی
چه بیگناه ترور شدند با پهپاد فرقه تروریستی صهیونیست
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