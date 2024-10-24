استقبال مردم از پیکر شهیده معصومه کرباسی در فرودگاه شیراز + فیلم

\n\u00ab\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u06a9\u0631\u0628\u0627\u0633\u06cc\u00bb \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0642\u062f\u0633 \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f0\u06f6 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0644\u0627\u0633\u06cc \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0647\u0627\u062c\u0631\u062a \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u0642\u0628\u0644 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0647\u0645\u0633\u0631\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0
چه بیگناه ترور شدند با پهپاد فرقه تروریستی صهیونیست