مطبوعات رژیم صهیونیستی در چند روز اخیر، از آماده شدن رژیم برای پاسخ قطعی تهران به شرارت اخیرش علیه ایران صحبت می‌کنند. در کنار این مطبوعات، امروز شنبه، چند رسانه اسرائیلی به نقل از سی. ان. ان نوشتند، یک مسئول بلندپایه اسرائیلی دیروز جمعه گفته، تل‌آویو در حال دنبال کردن روند تصمیم‌گیری در تهران است.

این منبع گفته، مسئولان اسرائیلی در حال دنبال کردن این موضوع هستند که این حمله آیا انجام خواهد شد و اگر بشود، چه زمانی و از کجا خواهد بود. این منابع اسرائیلی البته گفته‌اند که اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش است و برآورد‌ها حاکی است که این بار نیز اهداف نظامی رژیم، هدف خواهد بود.

اکنون به نظر می‌رسد در جلسات کابینه اسرائیل بحث از این نیست که ایران پاسخ می‌دهد یا خیر، چون فارغ از تحلیل‌های رسانه‌های و سیاسی، بر اساس مواضع مسئولان ایرانی (از جمله سخنان امروز رهبر انقلاب و مصاحبه سخنگوی سپاه پاسداران با فارس) این مسئله قطعی است. اکنون در اسرائیل بحث بر سر این است که حمله چطور و چه زمان خواهد بود؛ آیا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست یا قبل از آن؟ برخی رسانه‌های اسرائیلی، احتمال داده‌اند که این پاسخ بعد از انتخابات آمریکا باشد. انتخابات آمریکا سه‌شنبه هفته جاری است.

اما روزنامه معاریو امروز نوشت، «این خبر‌ها در حالی بیان می‌شود که سی. ان. ان چهارشنبه هفته گذشته نیز به نقل از یک منبع بلندپایه نوشته بود که ایران در حال برنامه‌ریزی برای "پاسخ قاطع و دردناک" است و "احتمالا قبل از انتخابات آمریکا باشد"».

پیشتر در یادداشت «پینگ‌پنگ ممنوع؛ اسرائیل، تضعیف و پشیمان خواهد شد» بیان شد که مسئولان ذی‌ربط با به خرج دادن ابتکار، باید بهترین طراحی را که «به صلاح کشور و ملت» است، رقم بزنند "و این ابتکار منحصر به موشک نیست و یک طراحی چند بعدی است"؛ چرا که رهبر انقلاب از مسئولان ذی‌ربط خواست که «خطای محاسباتی» دشمن را به هم بزنند، زیرا آنها «قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران را هنوز درست نتوانسته‌اند بفهمند؛ و این را ما باید به اینها بفهمانیم».

در آن مطلب بیان شد که "این بار این پاسخ به مراتب بیش از ضربات قبلی، تکمیل‌کننده پازل مقاومت منطقه‌ای و متزلزل کردن موقعیت منطقه‌ای رژیم است به گونه‌ای که مشکلات موجودیتی آن را افزایش خواهد داد".

اکنون منابع مطلع در ایران، تایید کرده‌اند که عملیات وعده صادق-۳ ترکیبی، و در کمیت و کیفیت دست‌کم دو برابر عملیات وعده صادق-۲ است. این منابع به روزنامه العربی الجدید چاپ لندن گفته‌اند، «عملیات وعده صادق-۳، عملیاتی ترکیبی [چند بُعدی]است که فقط به شلیک موشک منحصر نمی‌شود». این منابع اشاره کردند که موشک‌هایی که این بار استفاده خواهد شد، «کلاهک‌های جنگی بزرگ‌تر و سنگین‌تر از موشک‌ها در دو عملیات گذشته خواهد داشت». به گفته این منابع، طرح ایران پیشتر برای پاسخ به هرگونه تجاوز رژیم آماده شده بود و اکنون بعد از شرارت اخیر، حسب نیازمندی‌های جدید بروزرسانی شده و تقریبا آماده است.

بدیهی است که اولا: هر گونه عملیات ایران، پاسخ و واکنش به شرارت رژیم صهیونیستی است و و ثانیاً: هدف ایران در وهله اول، مجازات شرور منطقه و در وهله دوم، تغییر محاسبه غلط او و در نهایت، کمک به برقراری ثبات در منطقه و جلوگیری از جنگ در نتیجه محاسبات غلط دشمن صهیونیستی و آمریکایی است.

ایران در موقعیتی نیست که ضعف نشان دهد، زیرا هر گونه خویشتنداری در این مرحله، سبب محاسبات اشتباه دشمن خواهد شد و چه بسا نتایج وخیم‌تری برای همگان داشته باشد. از آنجا که اسرائیل فقط زبان زور را می‌فهمد و از آنجا که بنیامین نتانیاهو بی‌صبرانه در انتظار سرابی به نام دونالد ترامپ است، در اینجا جمله خود ترامپ را باید در مستند کردن چرایی پاسخ قطعی ایران به نتانیاهو گوشزد کرد؛ جایی که ترامپ در اولین سخنرانی سالانه خود در کنگره، با عنوان «State Of The Union» گفت، «ضعف، قطعی‌ترین مسیر درگیری است» (weakness is the surest path to conflict). در نتیجه، جمله ترامپ را باید اینطور مطرح کرد که ابراز قاطعیت ایران در دفاع از خود، قطعی‌ترین مسیر برای ممانعت از جنگ است؛ بنابراین اکنون فرصتی مغتنم در دسترس است تا رژیم موقت پس از سال‌ها انتظار، طعم شرارت خود را از طریق قاطعیت ایران، بچشد. این طعم باید به قدری برایش تلخ باشد تا دست و پای خود را جمع کند و به تحرکات جنگ‌افروزانه خود ادامه ندهد و اگر بخواهد ادامه دهد و دوباره متعرض حریم ایران شود، آنگاه باید منتظر مرحله‌ای کاملا جدید و متفاوت از وعده‌های صادق ۱، ۲ و ۳ باشد؛ مرحله‌ای که مختصات خود را دارد و در وقت مقتضی خود ویژگی‌های آن بیان خواهد شد و به اهداف کنونی منحصر نمی‌ماند. بهتر از رژیم سرگرم مشکلات عدیده و موجودیتی خود باشد و جنگ در شمال و جنوب خود را سریع‌تر تمام کند.

منبع: فارس