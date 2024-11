محققان رابطه بین کار زیاد با پرخاشگری را تایید کردند

دانشمندان ایتالیایی از مدرسه فناوری مطالعات پیشرفته در لوکا دریافته‌اند که خستگی ذهنی طولانی‌مدت می‌تواند فعالیت بخش‌هایی از مغز که مسئول توانایی فرد در کنترل خود هستند را کاهش داده و باعث رفتار پرخاشگرانه شود.

در آزمایشاتی که انجام شد کارشناسان پدیده‌ای به نام خواب محلی را شناسایی کردند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که مناطق خاصی از مغز در یک فرد بیدار، شروع به نشان دادن فعالیت عصبی به شکل امواج دلتای معمولی در خواب می‌کنند.

گفتنی است امواج دلتا، امواج مغزی با دامنه بالا هستند که بسامدی بین ۰٫۵ تا ۴ هرتز دارند. امواج دلتا مانند سایر امواج مغزی، با نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی قابل ثبت است و معمولاً با مرحله سوم خواب عمیق، یعنی مرحله حرکت آرام چشم در خواب یا همان مرحله خواب امواج آهسته ارتباط دارد. این امواج در شناسایی عمق خواب کمک می‌کند. سرکوب موج دلتا منجر به عدم توانایی جوانسازی و تجدید قوای بدن، عدم احیای مجدد مغز و خواب بی‌کیفیت و نامناسب می‌شود.

برای آزمایش این فرضیه، گروهی از افراد را به مدت یک ساعت تحت تمرینات ذهنی شدید قرار دادند. در مقایسه با تیم دیگر که همان وظایف و تمرینات را بدون فشار بیش از حد انجام می‌داد، شرکت کنندگان گروه اول که تحت فشار بودند، دو برابر تهاجمی‌تر نسبت به گروه دیگر شدند.

نویسندگان خاطرنشان کردند: تحقیقات ما نشان می‌دهند که خستگی ذهنی تأثیر قابل توجهی بر رفتار افراد دارد و زمانی که سطح مشخصی از خستگی ایجاد می‌شود، افراد بیشتر به رفتار‌های خصمانه دست می‌زنند.

به گفته دانشمندان، کاهش متابولیک در مناطق خاصی از مغز، کیفیت تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود فرد انتخاب‌هایی را انجام دهد که به ضرر خودش و دیگران است.

این مطالعه در مجله علمی Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) منتشر شده است.

پیش از این، محققان ارتباط بین مصرف آنتی بیوتیک و پرخاشگری را یافته بودند.

