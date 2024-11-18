فرستنده DVB-T۲ در ایستگاه رادیویی و تلویزیونی "حصار" بخش خرقان "شهرستان زرندیه" راه اندازی شد.
بر این اساس، پوشش شبکههای دیجیتال رسانه ملی با کیفیت مطلوب برای مردم شریف روستاهای حصار و ورامه با جمعیتی در حدود ششصد نفر امکان پذیر شد.
شبکه های رادیویی و تلویزیونی قابل دریافت، عبارت است از:
IRIB TV۱، IRIB TV۲، IRIB TV۳، IRIB TV۴، IRINN، NASIM، SALAMAT، AMOZESH، IRIB QURAN، MOSTANAD، OMID و RADIO NAMA POOYA، NAMAYESH، OFOGH، IFILM، TAMASHA، VARZESH، IRINN۲، IRIB AFTAB، RADIO NAMA MARKAZI، RADIO MARKAZI، RADIO IRAN، RADIO AVA، RADIO JAVAN، RADIO PAYAM، RADIO VARZESH، RADIO MAAREF، RADIO QURAN، RADIO FARHANG، RADIO SALAMAT، RADIO EGHTESAD، RADIO GOFTGO و RADIO NAMAYESH.