دبیرخانه جایزه ادبی جهانی فلسطین نامزد‌های نهایی دومین دوره این جایزه را اعلام کرد و بر این اساس نامزد‌های این جایزه در ۶ گروه داستان کوتاه، رمان، شعر، خاطرات، داستان کودک و نمایشنامه تقسیم‌بندی شده‌اند که به شرح زیر است:

داستان:

یومیات نضال وعزّ نویسنده: عبد المجید زراقط_ لبنان، انتشارات: دارالبیان العربی للدراسات و النشر

خاکستر گنجشک‌ها؛ رمادی العصافیر نویسنده: حامد عسکری_ ایران انتشارات: نشر معارف

فوتیک نویسنده: سهام ابو عواد_ فلسطین انتشارات: دجلة للنشر و التوزیع

اغتیال ریحانة نویسنده: محمد عدنان سلیمان مرداوی_ فلسطین انتشارات: داردلمون الجدیدة للطباعة و النشر و التوزیع

هزار و چهارصد و خیلی زود نویسنده: میثم محمدی_ایران انتشارات: نواندیشان دنیای کتاب

Palestinian Short Stories ۴۸ نویسنده: حسام رمضان_ فلسطین انتشارات: Inner Child Press

The Book of Ramallah نویسنده: مایا ابوالحیات_ فلسطین انتشارات: inner child press

خاطرات

خمسة آلاف یوم فی عالم البرزخ مولف: حسن سلامة_ فلسطین انتشارات: مرکز الزیتونة للدراسات والاستشارات- بیروت

کفاح کفاح نویسنده: الاسیر الکابتن کفاح حطاب_ فلسطین انتشارات: الاتحاد العام للکتاب و الادباء فلسطین (رام الله)

وجدتُ ولید نویسنده: رشا اسماعیل_ فلسطین انتشارات: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

احمد جبریل نویسنده: احمد جبریل_ فلسطین انتشارات: دار دلمون الجدیدة للطباعة و النشر و التوزیع

ماهی‌ها به دریا بر می‌گردند نویسنده: مرضیه اعتمادی_ ایران انتشارات: شهید کاظمی

شیرین اصحی نویسنده: غیداء ماجد_ لبنان الناشر: مولف

خطابات من جدات فلسطین الدکتور إبراهیم شلبی_ مصر انتشارات: الدار الأهلیة للنشر والتوزیع بالأردن

Dont Look Left: A Diary of Genocide نویسنده: عاطف ابوسیف الناشر: comma press

رمان

حکایة جدار نویسنده: ناصر أبو سرور_ فلسطین انتشارات: دارالاداب للنشر والتوزیع (بیروت)

راحابیل نویسنده: أنور الشَّعر_ اردن انتشارات: دار الخلیج للنشر و التوزیع

روایة الرعب حکایة الحرب فی غزه نویسنده: ایمن العتوم_ اردن انتشارات: دارالغوثانی- موسسة الفرسان للنشر و التوزیع

الهلیون نویسنده: طلال أبو شاویش_ فلسطین انتشارات: مکتبة سمیر منصور للطباعة و النشر و التوزیع

أزواد نویسنده: أحمد أبو سلیم_ اردن انتشارات: الاتحاد العام للکتاب و الادباء فلسطین

من اجل بیسان نویسنده: عیسی اسماعیل_ سوریا انتشارات: اتحاد الکتاب العرب فی سوریا

قلادة یاسمین نویسنده: عامر انور سلطان_ فلسطین انتشارات: الاتحاد العام للکتاب و الادباء فلسطین

باب العمود نویسنده: نردین ابونبعة_ فلسطین انتشارات: دار الرموزالعربیة للنشر و التوزیع

شعر

طوفان الاقصی مؤلف: تعریة بودرعی (گردآوری) - لبنان الناشر: دار دیوان العرب النشر والتوزیع

سماء غزة تلال جنین مولف:عبدالله عیسی_فلسطین الناشر: الاتحاد العام للکتاب و الادباء فلسطین

فلسطین القصیدة مولف: أدِّی ولد آدب_موریتانیا الناشر: موسسه آفاق للدارسات والنشر و الاتصال -مغرب

خنساء العصور مولف: علی جمعة الکعود_سوریا الناشر: کریم لنشر الکتب

فلسطینیا ذا مولف: علی العامری_فلسطین الناشر: دار الاهلیة للنشر و التوزیع

صدی الجراح مولف: جابر ابراهیم سلمان_سوریا الناشر: اتحادیه ناشران سوریه

لستم وحدکم مولف: گردآوری عبدالخالق المهدی- عبدالقوی محب الدین_ یمن الناشر: الهیئة العامة للکتاب-صنعاء

Mi nombre es Gaza مولف: heba smith_ الاوروغوای الناشر: مولف

Pequeños poemas para Palestina مولف: Victor De Currea-Lugo _ کولومبیا الناشر: مولف

Dari Mawar Reruntuhan ke Cerita Ingatan مولف: حکمت گومیلار_ إندونیسیا الناشر: ICMES PUBLISHING

أنا غزة ابنة فلسطین مولف: محمد حلمی الریشة_ فلسطین الناشر: دارجبرا للنشر و التوزیع

داستان کودک

أرشیفیا مولف: أمل ناصر_لبنان الناشر: حکایة قمر دار النشر و التوزیع

یافا و کنعان نویسنده: انتصار بعلة_سوریا الناشر: دار بعل

راز سنگ سرخ مولف: سید مهدی موسوی_ ایران الناشر: بیان روشن

حدیث الزیتون مولف امیرة البلوشی_ عراق الناشر: منشورات مصابیح لکتاب الطفل

سرّ القدس نویسنده: حلا سوّاس_سوریا انتشارات: لداررؤیة لنشر و التوزیع

صورتان نویسنده: عفاف عبد الجواد طُبَّالة_مصر انتشارات: لدار نهضة مصر للنشر

اجمل حلم نویسنده: السید احمد العلوی_بحرین انتشارات: دار و مکتبة رؤی للنشر، ولا

طیور غزه نویسنده و تصویرگر: مریم الحسنی_ عراق انتشارات: دار البراق لثقافة الاطفال

Salim's Soccer Ball A Story of Palestinian Resilience

نویسنده: Tala El-fahmawi_ الولایات المتحده الناشر: مولف

Je ne partirai pas نویسنده: محمد سباعنة_ کویت الناشر: ALIF BA TA

نمایشنامه

علی عتبات القدس نویسنده: نوال مهنی_ مصر انتشارات: مؤسسة رؤی للابداع

أعنی علی دفنهم نویسنده: دعاء محمد اسماعیل ابراهیم البیاتی_ عراق انتشارات: دار زهدی للنشر و التوزیع

موتٌ یلیق بنا؛ مسرحیة شعریة نویسنده: د. أحمد صلاح کامل_ مصر انتشارات: للهیئة العامة لقصور الثقافة

تغریدة الموتنویسنده: إیّاد الریمونی_ اردن انتشارات: رقمنة الکتاب العربی- ستوکهولم

قناع الارض نویسنده: سید علی_ مصر انتشارات: دار دیوان العرب للنشر و التوزیع

مراسم اختتامیه این جایزه دوشنبه- ۲۶ آذر- ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران خواهد بود. جایزه جهانی ادبیات فلسطین جایزه جهانی ادبیات فلسطین در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ با تصمیم جمعی از تشکل‌های فرهنگی و اتحادیه‌های نویسندگی و نشری کشور‌های مختلف تأسیس شد. این جایزه دوسالانه تلاش می‌کند از بهترین آثار منتشر شده دربارۀ فلسطین تقدیر کند.