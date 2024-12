باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - میر جهان‌بخش موسوی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:« یکی از پرکابردترین گاز‌ها در آزمایشگاه‌های آنالیزی تحقیقاتی و ساخت کاتالیست، گاز هیدروژن است. استفاده از کپسول هیدروژن به منظور تامین این نیاز دارای ۲ نقطه ضعف اساسی است. پایین بودن خلوص کپسول‌های موجود در بازار در مقایسه با نیاز مراکز و خطر انفجار کپسول هیدروژن( با استفاده از دستگاه هیدروژن‌ساز تولید هیدروژن مورد نیاز به طور درجا) تولید به میزان مصرف انجام می‌شود و بنابراین در هیچ زمانی مقدار بالای گاز قابل انفجار در محفظه ذخیره نمی‌شود. همچنین در صورت استفاده از تجهیز مناسب می‌توان به خلوص بالای هیدروژن دست یافت.»

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود:« دستگاه هیدروژن‌ساز ساخت شرکت با استفاده از آخرین فناوری تولید پیوسته هیدروژن بر اساس نرخ و میزان مصرف، هیدروژن مورد نیاز آزمایشگاه‌ها با خلوص بالای ۹۹/۹۹۹ را با فناوری PEM تنها با الکترولیز آب دیونیزه و بدون نیاز به استفاده از محلول‌های خورنده‌ای نظیر پتاسیم هیدروکسید تامین می‌کند. خروجی هیدروژن این دستگاه را می‌توان به عنوان گاز حامل یا گاز مورد نیاز در آشکارساز دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی یا به منظور انجام سنتز‌های شیمیایی و مطالعات کاتالیستی مورد استفاده قرار داد.»

میر جهان‌بخش موسوی رایج‌ترین آشکار ساز کروماتوگرافی گازی را آشکار ساز یونش شعله (FID) دانست و ادامه داد:« استفاده از این آشکارساز به ۲ منبع گازی هیدروژن و هوا نیاز دارد. با توجه به حساسیت بالای این آشکارساز نسبت به هیدروکربن‌های موجود در هوا به‌منظور دستیابی به کروماتوگرام با خط زمینه (Baseline) مناسب به یک منبع هوای خالی از هرگونه هیدروکربن نیاز است.»

مدیرعامل این شرکت بیان کرد:« به طور سنتی برای حل این مشکل از کپسول Zero Air استفاده می‌شود. استفاده از کپسول Zero Air علاوه بر خطرات کار با آن و مشکلات ناشی از خلوص پایین برخی کپسول‌های موجود در بازار هزینه زیادی را نیز به آزمایشگاه تحمیل می‌کند. Zero Air Generator تجهیزی است که هیدروکربن‌های موجود در هوای خشک را با عبور دادن آن از یک بستر کاتالیستی در دمای بالا از بین می‌برد؛ بنابراین در عمل یک منبع تمام نشدنی Zero Air را در اختیار آزمایشگاه قرار می‌دهد.»

میر جهان‌بخش موسوی معتقد است که دستگاه Zero Air Generator با استفاده از این فناوری اثبات شده، امکان تولید Zero Air از هوای خشک را به‌منظور استفاده به عنوان اکسنده آشکار ساز FID فراهم می‌کند.