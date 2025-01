حل معمای آتشفشانی که ۲۰۰ سال پیش باعث یخ زدن زمین شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تیمی از دانشمندان توانستند معمای آتشفشانی را که حدود ۲۰۰ سال پیش باعث قحطی و شکست محصولات در سراسر جهان شده بود، حل کنند.

دانشمندان دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند گزارش دادند که آتشفشانی را کشف کردند که در سال ۱۸۳۱ منفجر شد و منجر به سرد شدن جهانی حدود یک درجه سانتیگراد شد.

معلوم شد که این آتشفشان زواریتسکی است که در جزیره دورافتاده و غیر مسکونی سیموشیر، که بخشی از جزایر کوریل است، واقع شده است.

اعتقاد بر این است که این انفجار منجر به کاهش دمای متوسط در نیمکره شمالی به میزان حدود یک درجه سانتیگراد شده است؛ زیرا آتشفشان مقادیر زیادی خاکستر و ذرات گوگرد را در جو آزاد می‌کند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که دانشمندان در نمونه‌های یخی تشکیل‌شده در آن دوره، ذرات خاکستر آتشفشانی را کشف کردند که از نظر ترکیب شیمیایی مشابه با انتشارات آتشفشان Zavaritsky در جزایر کوریل است. تاثیر این فوران بر روی آب و هوا مشابه فوران آتشفشان پیناتوبو در فیلیپین در سال ۱۹۹۱ بود.

دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این انفجار در بهار یا تابستان رخ داده است. آن ها قبلاً مطمئن نبودند که کدام آتشفشان فوران کرده است و این موضوع سال هاست که در جامعه علمی مورد بحث بوده است. اما مطالعه جدید به رهبری دکتر ویل هاچیسون از دانشکده علوم زمین و محیط زیست، نشان می‌دهد که چگونه این تیم سوابق هسته یخ را از این رویداد تجزیه و تحلیل کرده و مطابقت کاملی را برای گزارش‌های خاکستر شناسایی کرده است.

تجزیه و تحلیل نمونه‌های یخ از ایسلند و گرینلند در پایان دوره یخبندان کوچک (دوره‌ای بین قرن شانزدهم و نوزدهم) به دانشمندان این امکان را داد که تاریخ فوران را دقیقاً تعیین کنند و رسوبات هسته یخ را با آتشفشان زواریتسکی مطابقت دهند.

دکتر هاچیسون گفت: «تنها در سال‌های اخیر است که توانسته‌ایم تکه‌های خاکستر میکروسکوپی را از هسته‌های یخ استخراج کنیم و آنالیز‌های شیمیایی دقیق انجام دهیم، این قطعات بسیار کوچک هستند که اندازه یک دهم قطر موی انسان است.»

وی افزود: «ما شیمی یخ را با قدرت تفکیک زمانی بسیار بالا تجزیه و تحلیل کردیم که به ما امکان داد زمان انفجار در بهار و تابستان سال ۱۸۳۱ را دقیقاً تعیین کنیم، تأیید کنیم که این یک انفجار قوی بوده و سپس تکه‌های خاکستر ریز استخراج کنیم. »

وی ادامه داد: «یافتن کبریت زمان زیادی برد و نیاز به همکاری گسترده با همکارانی از ژاپن و روسیه داشت که نمونه‌های جمع‌آوری شده از این آتشفشان‌های دورافتاده را برای ما ارسال کردند.»

نتایج نشان داد که ترکیب خاکستر حاصل از آتشفشان Zavaritskiy و نمونه‌های هسته یخی مطابقت دارد. تجزیه و تحلیل شیمیایی نشان داد که فوران آتشفشانی مقادیر زیادی گوگرد را در اتمسفر آزاد کرده است، مقادیری که با آنچه در نمونه‌های هوای قدیمی استخراج شده از یخ در ایسلند و گرینلند یافت شده بود، مطابقت داشت. از این طریق، دانشمندان تأیید کردند که انفجار آتشفشان زواریتسکی در آغاز دهه ۱۸۳۰ عامل سرد شدن قابل توجهی در نیمکره شمالی در آن دوره بوده است.

نتایج این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد.

منبع: ایندیپندنت