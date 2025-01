اسامی نامزد‌های نهایی اسکار ۲۰۲۵ اعلام شد. «دنی ویلنوو» نیز یکی از بزرگ‌ترین ناکامان اسکار این دوره است که برای کارگردانی تلماسه ۲ نامزد نشد. اتفاق جالب توجه اسکار امسال نخستین نامزدی دمی مور است. شرور هم با کسب ۱۰ عنوان نامزدی، شگفتی بزرگ اسکار تا این لحظه قلمداد می‌شود.

همچنین انیمیشن «درسایه سرو» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کارگردانی شیرین سوهانی و حسین ملایمی موفق شد تا در شاخه بهترین انیمیشن کوتاه نامزد شود.

اسامی نامزد‌های اسکار به این شرح است:

بهترین فیلم:

فیلم آنورا (Anora)

فیلم بروتالیست (The Brutalist)

فیلم کاملا ناشناس (A Complete Unknown)

فیلم ملاقات محرمانه (Conclave)

فیلم تلماسه ۲ (Dune: Part ۲)

فیلم امیلیا پرز (Emilia Pérez)

فیلم من هنوز اینجا هستم (I'm Still Here)

فیلم پسران نیکل (Nickel Boys)

فیلم ماده (The Substance)

فیلم شرور Wicked ۹



بهترین کارگردان:

ژاک اودیار برای فیلم امیلیا پرز

شان بیکر برای فیلم آنورا

ادوارد برگر برای فیلم ملاقات محرمانه

بردی کوربت برای فیلم بروتالیست

کورالی فارژا برای فیلم ماده

جیمز منگولد برای فیلم کاملا ناشناس



بهترین بازیگر نقش اول زن:

دمی مور برای فیلم ماده

سینتیا اریوو برای فیلم شرور

کارلا سوفیا گاسکون برای فیلم امیلیا پرز

مایکی مدیسون برای فیلم آنورا

فرناندا تورس برای فیلم من هنوز اینجا هستم

بهترین بازیگر نقش اول مرد

کلمن دومینگو برای فیلم سینگ سینگ

تیموتی شالامی برای فیلم کاملا ناشناس

رالف فاینز برای فیلم ملاقات محرمانه

آدرین برودی برای فیلم بروتالیست

سباستین استن برای فیلم کارآموز

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

کیرن کالکین برای فیلم درد واقعی

ادوارد نورتون برای فیلم کاملا ناشناس

گای پیرس برای فیلم بروتالیست

یوری بوریسف برای فیلم آنورا

جرمی استرانگ برای فیلم کارآموز

بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

مونیکا باربارو برای فیلم کاملا ناشناس

آریانا گرانده برای فیلم شرور

فلیسیتی جونز برای فیلم بروتالیست

ایزابلا روسلینی برای فیلم ملاقات محرمانه

زوئی سالدانا برای فیلم امیلیا پرز

بهترین فیلم غیرانگلیسی:

فیلم من هنوز اینجا هستم از برزیل

فیلم دختری با سوزن از دانمارک

فیلم امیلیا پرز ار فرانسه

فیلم دانه انجیر معابد از آلمان

انیمیشن جریان از لتونی

بهترین انیمیشن:

انیمیشن جریان

انیمیشن درون و بیرون ۲

انیمیشن ربات وحشی

انیمیشن خاطرات یک حلزون

انیمیشن والاس و گرومیت: انتقام پرندگان

بهترین فیلمنامه اقتباسی:

فیلم کاملا ناشناس

فیلم ملاقات محرمانه

فیلم امیلیا پرز

فیلم پسران نیکل

فیلم سینگ سینگ

بهترین فیلمنامه اورجینال

فیلم آنورا

فیلم بروتالیست

فیلم درد واقعی

فیلم ۵ سپتامبر

فیلم ماده



بهترین موسیقی متن اورجینال:

فیلم بروتالیست

فیلم ملاقات محرمانه

فیلم امیلیا پرز

فیلم شرور

فیلم ربات وحشی

بهترین آهنگ اورجینال:

آهنگ Mi Camino از فیلم امیلیا پرز

آهنگ El Mal از فیلم امیلیا پرز

آهنگ Never Too Late از مستند التون جان: هرگز

آهنگ The Journey از فیلم شش سه هشت

آهنگ Like a Bird از فیلم سینگ سینگ

بهترین فیلم‌برداری:

فیلم بروتالیست

فیلم تلماسه ۲

فیلم امیلیا پرز

فیلم ماریا

فیلم نوسفراتو

بهترین طراحی لباس:

فیلم کاملا ناشناس

فیلم ملاقات محرمانه

فیلم گلادیاتور ۲

فیلم نوسفراتو

فیلم شرور

بهترین صدا:

فیلم کاملا ناشناس

فیلم تلماسه ۲

فیلم امیلیا پرز

فیلم شرور

انیمیشن ربات وحشی

بهترین تدوین:

فیلم آنورا

فیلم بروتالیست

فیلم ملاقات محرمانه

فیلم امیلیا پرز

فیلم شرور

بهترین طراحی صحنه:

فیلم بروتالیست

فیلم ملاقات محرمانه

فیلم تلماسه ۲

فیلم نوسفراتو

فیلم شرور



بهترین جلوه‌های ویژه:

فیلم بیگانه: رومولوس

فیلم مرد بهتر

فیلم تلماسه ۲

فیلم پادشاهی سیاره میمون‌ها

فیلم شرور

بهترین چهره‌پردازی:

فیلم یک مرد متفاوت

فیلم امیلیا پرز

فیلم نوسفراتو

فیلم ماده

فیلم شرور

بهترین مستند:

مستند خاطرات جعبه سیاه

مستند هیچ سرزمین دیگری

مستند جنگ چینی

مستند شوگرلند

مستند موسیقی متن یک کودتا

بهترین مستند کوتاه:

مستند کوتاه مرگ با شماره

مستند کوتاه من آماده‌ام، واردن

مستند کوتاه حادثه

مستند کوتاه ابزار‌های قلب تپنده

مستند کوتاه تنها دختر در ارکستر

بهترین انیمیشن کوتاه:

انیمیشن کوتاه مردان زیبا

انیمیشن کوتاه در سایه سرو

انیمیشن کوتاه آبنبات جادویی

انیمیشن کوتاه سرگردانی تا شگفت انگیز

انیمیشن کوتاه Yuck!

بهترین فیلم کوتاه:

فیلم کوتاه A Lien

فیلم کوتاه آنوجا

فیلم کوتاه من ربات نیستم

فیلم کوتاه آخرین رنجر

فیلم کوتاه مردی که نمی‌توانست ساکت بماند

اسکار ۲۰۲۵، بامداد سیزدهم اسفند به وقت تهران برگزار می‌شود.

