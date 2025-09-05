باشگاه خبرنگاران جوان _ آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، بر ضرورت ایجاد امید در جامعه تأکید کرد و گفت: باید با فراهم کردن عوامل امید، جامعه را نسبت به آینده دلگرم کرد. و در این راستا بیان اقدامات از طریق رسانه‌های عمومی می‌تواند نقش مهمی در افزایش آن ایفا کند.

این مرجع تقلید با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کشور، سرمایه‌های زیارتی را از مهم‌ترین فرصت‌های گردشگری دانسته و افزود: وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، حرم حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران و دیگر زیارتگاه‌ها و مراکز فرهنگی و مذهبی سرمایه‌های کم‌نظیر کشور هستند. باید شرایطی فراهم شود تا زائران داخلی و خارجی بتوانند با سهولت بیشتری از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

معظم له گردشگری در ایران را متفاوت از الگوهای رایج در برخی کشورها دانست و تأکید کرد: گردشگری در ایران باید همراه با رعایت ارزش‌های فرهنگی و اسلامی باشد. اگرچه این قید و شرط‌ها ممکن است برخی را از سفر به ایران منصرف کند، اما جمهوری اسلامی موظف است در کنار جمهوریت، هویت اسلامی خود را نیز حفظ کند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار داشت: زندگی مردم نباید در فشار باشد. ولی افزایش نرخ ارز، بی انصافی برخی از کسبه و همچنین تحریم ها، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کنند.

آیت الله مکارم شیرازی همچنین به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرده و افزودند: کشور ما ظرفیت عظیمی در حوزه انرژی خورشیدی دارد و لازم است از این سرمایه خدادادی بیشتر استفاده کرد. امیدواریم دولت در کنار حل مشکل برق، در زمینه مدیریت منابع آب نیز اقدامات مؤثری انجام دهد.

در ابتدای این دیدار دکتر سید رضا صالحی امیری گزارشی از اقدمات انجام شده در رابطه با آن وزارت‌خانه را به سمع و نظر معظم له رساند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی