باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تماس‌های اسپم یکی از آزاردهنده‌ترین چیز‌ها برای کاربران هستند، چه تماس‌های بازاریابی ناخواسته یا تماس‌های ناشناس. خوشبختانه راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها، این تماس‌ها را در گوشی‌های اندروید و آیفون به راحتی مسدود کنید.

۱. از ویژگی مسدودسازی داخلی گوشی استفاده کنید

هم اندروید و هم آیفون یک ویژگی داخلی برای مسدود کردن شماره‌های ناخواسته ارائه می‌دهند:

- در اندروید:

- برنامه گوشی را باز کنید.

- به آخرین تماس ها بروید.

- بر روی شماره مزاحم کلیک کنید، سپس مسدود کردن یا گزارش تماس مزاحم را انتخاب کنید.

- در آیفون:

- برنامه تلفن را باز کنید و به تماس‌های اخیر بروید.

- روی (i) در کنار شماره‌ای که می‌خواهید مسدود کنید، کلیک کنید.

- Block this caller را انتخاب کنید.

۲. از برنامه‌های مسدود کننده خارجی استفاده کنید

برنامه‌های بسیاری وجود دارند که ویژگی‌های پیشرفته‌ای برای مسدود کردن تماس‌های ناخواسته ارائه می‌دهند، مانند:

- برنامه Truecaller: به طور خودکار تماس گیرنده را شناسایی کرده و تماس‌های اسپم را مسدود می کند.

-برنامه Hiya: پایگاه داده گسترده‌ای را برای مسدود کردن تماس‌های ناخواسته ارائه می‌دهد.

- برنامه RoboKiller: برای جلوگیری از تماس‌های رباتیک و هرزنامه‌ها به هوش مصنوعی متکی است.

۳. حالت Do Not Disturb را فعال کنید

می‌توانید از حالت «مزاحم نشوید» برای مسدود کردن تماس‌های شماره‌های ناشناس استفاده کنید:

- در اندروید:

- به Settings > Sound > Do Not Disturb بروید.

- تنظیمات را طوری تنظیم کنید که فقط تماس از مخاطبین ذخیره شده مجاز باشد.

- در آیفون:

- به Settings > Do Not Disturb بروید.

- "Allow calls from contacts only" را انتخاب کنید.

۴. با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید تا تماس‌های مزاحم را مسدود کنید

برای درخواست مسدود کردن شماره‌های مزاحم می‌توانید با ارائه دهنده تلفن همراه خود تماس بگیرید:

برخی از شرکت‌ها خدمات مسدودسازی خودکار تماس را ارائه می‌دهند.

- برخی از شرکت‌ها برنامه‌های ویژه‌ای را برای محافظت از کاربران در برابر تماس‌های ناخواسته ارائه می‌دهند.

نکات اضافی

- در صورت مشکوک بودن به تماس‌های شماره‌های ناشناس پاسخ ندهید.

- از اشتراک گذاری شماره تلفن شخصی خود در وب سایت‌ها یا انجمن‌های عمومی خودداری کنید.

- لیست شماره‌های مسدود شده خود را به طور مرتب به روز کنید تا مطمئن شوید تماس‌های مزاحم دریافت نمی‌کنید.

