باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد قربانی،معاون بازرگانی و خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور)، امروز پنجشنبه در گفتوگویی اظهار کرد: یکی از سیاستهای مرکز نور تولید نرمافزارهای شخصیتمحور و کتابخانهای است که نرمافزار معجم لفظی مجموعه آثار آیتالله العظمی بهبهانی (ره) نمونهای از آن به شمار میرود.
وی با اشاره به ویژگیهای این نرمافزار افزود: دسترسی به متن ۱۸ عنوان از آثار ایشان در موضوعات اصول فقه، فقه، عقاید و معارف اسلامی، ارائه کتابهایی همچون القواعد الکلیة، بدایع الأصول، أساس النحو، تعلیقات علی العروة الوثقی، رساله جامع المسائل، مصباح الهدایة فی إثبات الولایة، فروغ هدایت و پرسمان دینی، همچنین ارائه تصاویر و فیلمهای مرتبط با آیتالله بهبهانی در بخش نگارخانه، از جمله قابلیتهای این نرمافزار است.
معاون مرکز نور در ادامه به امکانات فنی این نرمافزار اشاره کرد و گفت: بهرهمندی از موتور جستوجوی پیشرفته نور با قابلیت اولویتدهی به پاسخها، پالایش نتایج بر اساس کتاب، موضوع، پدیدآور، قرن و زبان، انعطاف در برابر پیشوند و پسوند کلمات، محدودسازی جستوجو به آیات، روایات و اشعار، امکان مشابهتیابی متن انتخابی، ارتباط واژگان با چند دوره لغتنامه، ایجاد میز پژوهشی برای ساماندهی تحقیقات کاربر، دسترسی به متن قرآن کریم با قابلیت جستوجو و ترجمه فارسی، ابزار «پژوهنگار» برای یادداشتبرداری و ساماندهی، و امکان بهروزرسانی اینترنتی و ارسال نظر توسط کاربر، بخشی از قابلیتهای این نرمافزار ارزشمند است.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه این نرمافزار به فروشگاه نور به نشانی اینترنتی https://www.noorshop.ir/fa/product/۷۴۲۲۳?PartnerCode=۳ مراجعه کنند.
آیتالله العظمی میر سید علی موسوی بهبهانی (۱۳۰۲–۱۳۹۵ قمری) از فقهای برجسته و مراجع تقلید قرن چهاردهم هجری بود که در شهر بهبهان زاده شد و در اهواز به خاک سپرده شد. او شاگرد بزرگانی چون آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی بود و آثار مهمی در حوزههای فقه، اصول و معارف اسلامی همچون القواعد الکلیة، مصباح الهدایة فی إثبات الولایة و بدایع الأصول از خود برجای گذاشت. شخصیت علمی و اجتماعی او با تدریس، تربیت شاگردان و فعالیتهای دینی و فرهنگی، جایگاهی ماندگار در تاریخ معاصر حوزههای علمیه برایش رقم زد.