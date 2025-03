باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف ویتامین‌ها و مکمل‌ها، راهی عالی برای حمایت از سلامت است، اما زمان‌بندی در به حداکثر رساندن فواید آنها اهمیت دارد. افراد بسیاری، پرسش «بهترین زمان برای مصرف ویتامین‌ها و سایر مکمل‌ها چه زمانی است؟» را مطرح می‌کنند. بهتر است که برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی با غذا مصرف شوند و برخی با معده خالی بهتر جذب می‌شوند. برخی ترکیب‌ها نیز می‌توانند فرایند جذب را کاهش یا افزایش دهند. با توجه به این شرایط، برنامه‌ریزی برای مصرف ویتامین‌ها مهم است.

در حالی که برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی بهتر است همراه با غذا مصرف شوند، برخی دیگر با معده خالی بهتر جذب می‌شوند. علاوه بر این، ترکیب‌های خاصی می‌توانند جذب را افزایش یا کاهش دهند، بنابراین برنامه‌ریزی مناسب برای مصرف آنها بسیار مهم است.

بهترین زمان برای مصرف ویتامین‌ها

ویتامین‌های محلول در آب مانند ویتامین C و ویتامین‌های گروه B می‌توانند انرژی را افزایش دهند؛ بنابراین مصرف این گروه از ویتامین‌ها در صبح ایده‌آل است. همچنین ویتامین‌های محلول در چربی مانند ویتامین‌های E، D، A و K بهتر است همراه با غذا، یک لیوان شیر یا ماست مصرف شوند تا جذب بهتری داشته باشند. همچنین مصرف برخی موادمعدنی مانند «منیزیم» در شب مناسب‌تر است؛ چرا که اثر آرام‌بخش دارند.

افراد بسیاری عادت دارند که ویتامین‌ها راصبح مصرف کنند. اگرچه بهترین زمان مصرف برای ویتامین‌ها براساس نوع و نحوه جذب آن است، اما هر زمانی که برای مصرف‌کننده مناسب است، می‌توان ویتامین‌ها را مصرف کرد. نتایج برخی مطالعات بیانگر این است مصرف مداوم ویتامین‌ها در زمان مشخصی از روز به پایبندی و جذب بهتر کمک می‌کند.

ویتامین‌های C و گروه B که جزو ویتامین‌های محلول در آب محسوب می‌شوند، بهتر است با معده خالی مصرف شوند تا جذب حداکثری داشته باشند. این ویتامین‌های به دلیل اینکه در آب حل می‌شوند، باید به صورت منظم مصرف شوند. مصرف ویتامین C خود در ابتدای روز می‌تواند از عملکرد سیستم ایمنی حمایت کند و خستگی را کاهش دهد. نور خورشید و عوامل دیگر می‌توانند سبب اکسیداسیون ویتامین C شوند و اثربخشی این ویتامین را کاهش دهند. با توجه به این شرایط، توصیه می‌شود ویتامین C در ابتدای روز مصرف شود. همچنین مصرف پروبیوتیک‌ها همراه با ویتامین C می‌توانند به جذب بهتر این ویتامین کمک کنند.

ویتامین‌های گروه B به تبدیل غذا به انرژی کمک می‌کنند، بنابراین مصرف این ویتامین‌ها در صبح بیشترین اثربخشی را دارد. به دلیل اینکه ویتامین‌های گروه B در تولید انرژی نقش دارند، بهتر است صبح مصرف شوند تا اختلالی در خواب ایجاد نکنند. ویتامین‌های گروه B را می‌توان همراه با غذا مصرف کرد، اما این کار ضروری نیست. مصرف ویتامین‌های گروه B به صورت ترکیبی، مانند مکمل‌های B-complex، ایده‌آل است، چرا که این ویتامین‌ها در کنار هم بهتر عمل می‌کنند. استفاده از پروبیوتیک‌ها همراه با ویتامین‌های گروه B می‌تواند جذب این وتامین‌ها را افزایش دهد.

بهترین زمان برای مصرف ویتامین‌های محلول در چربی

بنابر اعلام دفت بهبود تغذیه وزارت بهداشت، ویتامین‌های A، D، E و K که جزو ویتامین‌های محلول در چربی به حساب می‌آیند در بافت‌های چربی و کبد بدن ذخیره می‌شوند. این ویتامین‌ها برای جذب بهینه به چربی غذایی نیاز دارند، بنابراین بهتر است همراه با وعده‌های غذایی حاوی چربی‌های سالم مصرف شوند. به منظور به حداکثر رساندن فواید ویتامین‌های محلول در چربی، این ویتامین‌ها همراه با صبحانه، ناهار یا شام مصرف شوند.

همچنین ترکیب ویتامین D با ویتامین K ایده‌ی خوبی است، زیرا ویتامین K به بدن کمک می‌کند ویتامین D بیشتری جذب کند. بهترین زمان برای مصرف همزمان ویتامین‌های D و K معمولاً صبح یا بعدازظهر در نظر گرفته می‌شود، زمانی که خورشید در آسمان است، زیرا نور خورشید اصلی‌ترین راه دریافت ویتامین D توسط انسان‌ها است. ویتامین A بهتر است همراه با وعده‌های غذایی حاوی چربی‌های سالم مانند روغن زیتون، آووکادو یا آجیل مصرف شود تا جذب آن بهینه شود. این ویتامین را می‌توان در هر زمانی از روز مصرف کرد، اما بهتر است هر روز در همان وعده غذایی (صبحانه، ناهار یا شام) مصرف شود.

منبع: ایسنا