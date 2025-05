باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر فوتسال از تاریخ یکم تیر آغاز خواهد شد. در این میان شنیده می‌شود فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتسال همه تلاش خود را می‌کنند تا لیگ برتر را مجهز به سیستم VS کنند. این کار توسط مسئولان در حال پیگیری است، اما مشخص نیست که چه زمانی به ایران می‌آید.

محمود نصیرلو، مسئول آکادمی داوران فوتسال، در گفت‌و‌گو با ایسنا به توضیح کامل این فناوری پرداخت و تأکید کرد بسیاری هنوز تفاوت آن با VAR را درک نکرده‌اند.

نصیرلو درباره سیستم VS و تفاوت آن با VAR گفت: این سیستمی است که به تازگی در مسابقات فوتسال شکل گرفته، در فوتسال VAR نداریم و VS داریم که به آن Video Support می‌گوییم. در اتاق VAR حتما باید داورانی باشند که لایسنس آن را گرفته‌اند و در واقع پشت سیستم علاوه بر کسی که اوپراتور آن است و کار سخت افزار سیستم را انجام می‌دهد، وجود داورانی است که در بازی داوری کرده‌اند و شغل آنها داوری است، اما در VS پشت سیستم، داوری نمی‌نشیند و این یک شخص است که با سخت‌افزار آن آشنا است. پس در VS کسی که پشت سیستم قرار می‌گیرد حتما نباید داور باشد و این یک اختلاف بزرگ با VAR است.

ارشدترین مقام رسمی تیم باید تقاضای VS انجام دهد

داور باسابقه فوتسال ایران درباره قوانین این سیستم بیان کرد: برای مبحث VS داور سوم مانند اینکه قبل بازی باید یک برگه تایم اوت به کادرفنی بدهد، یک برگه‌ای به نام VS به هر تیمی تحویل می‌دهد و سرمربی تیم به عنوان ارشدترین مقام رسمی تیم باید تقاضای VS انجام دهد. اگر سرمربی حضور نداشت آن موقع باید ارشدترین مقامی که روی نیمکت است تقاضای VS داشته باشد.

«VS» چهار مورد را بررسی می‌کند

نصیرلو درباره اینکه این سیستم در چه مواردی کمک خواهد کرد عنوان کرد: اولین مورد برای بررسی گل است؛ یعنی توپ به طور کامل از خط دروازه رد شده یا خیر. دومین مورد بررسی پنالتی است که آیا پنالتی به درستی گرفته شده یا اینکه خطای پنالتی رخ داده یا خیر. مورد بعدی کارت قرمز مستقیم است؛ کارت زرد دوم بررسی نمی‌شود و فقط کارت قرمز مستقیم است که امکان درخواست بررسی با VS دارد. مورد دیگر هم که VS بررسی می‌کند اشتباهاتی است که منجر به بهره‌وری بالا می‌شود به این معنا که توپی از خط عرضی یا طولی رد شده و سپس به گل تبدیل شده که آن تیم می‌تواند درخواست VS دهد. همچنین ممکن است پیش از به ثمر رسیدن گل خطایی به نفع تیم مقابل صورت گرفته باشد که آن هم بررسی می‌شود و آخرین مورد رخ دادن خطا یا عبور توپ از خط طولی یا عرضی پیش از اعلام پنالتی توسط داور است که آن هم چک خواهد شد. در واقع اگر اشتباهی که منجر به بهره‌وری بالا مانند پنالتی یا گل شدن رخ دهد، ارشدترین مقام تیم که روی نیمکت است می‌تواند در این چهار مورد درخواست VS دهد.

هر تیم، در هر نیمه، یک درخواست!

وی درباره تعداد دفعاتی که می‌شود درخواست بررسی با VS داد گفت: هر تیمی می‌تواند در هر نیمه یک بار درخواست VS بدهد. نیمه نخست، نیمه دوم و نیمه‌های وقت اضافه. اگر این درخواست VS که داده می‌شود مورد قبول قرار بگیرد مجددا برگه VS به آنها داده می‌شود و می‌توانند یک بار دیگر در همان نیمه درخواست بدهند. اما اگر درخواست بدهند و این موضوع رد شود دیگر برگه باز نمی‌گردد و تیم دیگر نمی‌تواند در آن نیمه درخواست بررسی بدهد.

داوران اشتباهات تاثیرگذاری در این فصل نداشتند

این داور باتجربه فوتسال درباره عملکرد داوران لیگ برتر در فصلی که گذشت بیان کرد: اشتباهات داوری در روند قهرمانی و سقوط تیم‌ها تاثیرگذار نبوده است؛ گرچه که اشتباهات همیشه وجود دارد و از این پس هم خواهد بود. ممکن است این اشتباهات در فصلی کمتر یا بیشتر باشد، اما اشتباهات تاثیرگذاری که باعث سقوط یا قهرمانی تیمی شود، در این فصل وجود نداشت که این نشان از عملکرد قابل قبول داوران ما بوده است. در فصلی که گذشت یک کلاس پیش فصل برای داوران داشتیم که در بخش آمادگی جسمانی و دانش داوری بود که باعث هماهنگی و یکنواختی قضاوت داوران بر اساس قوانین داوری شد. در کل داوران فصل خوبی را سپری کردند.

سخت افزار نامناسب داوران را به اشتباه می‌اندازد

او همچنین درباره کمبود‌هایی که در عملکرد داوران اثرگذار است اظهار کرد: یکی از مواردی که در بخش داوری باعث می‌شود تا کمی داوران باعث چالش شوند و اشتباه کنند، وجود سخت افزار نامناسب است. مانند زمین نامناسب که سالیان سال است درباره آن صحبت می‌کنیم و هیچ اتفاق قابل ملاحظه‌ای رخ نداده است. باتوجه به اینکه سالن‌های ورزشی ما در اختیار باشگاه‌ها نیست و در اختیار ادارات کل ورزش استان‌ها است مقداری در این خصوص مشکل داریم و هنوز سازمان لیگ فوتسال و فدراسیون فوتبال نتوانسته‌اند نسبت به اینکه سالن‌های ما شناسنامه‌دار باشند، اقدامی کنند. ارزیابی دقیق صورت نگرفته و این ساختار سخت‌افزاری نامناسب باعث عدم تمرکز داوران می‌شود.