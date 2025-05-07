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سبک زندگی شهید رئیسی از زبان کارشناس مذهبی + فیلم

بخشی از صحبت‌های کارشناس سبک زندگی در خصوص شهید رئیسی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام علیرضا ابراهیمیان، کارشناس سبک زندگی با حضور در برنامه سلام تهران شبکه پنج سیما گفت: مردم شهید رئیسی را به خادم الرضا(ع) می‌شناختند.

 

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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴
روح شهید رئیسی شاد. یاد همه اون دویدن ها به خیر. همیشه بود و همه جا بود.
کجایی آقای رئیسی عزیز
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