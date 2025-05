باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - واتس‌اپ اکنون پشتیبان‌گیری کاملاً رمزگذاری‌شده ارائه می‌دهد و تضمین می‌کند که چت‌ها و رسانه‌های شما هنگام ذخیره در فضای ابری محافظت شوند. چه از گوگل درایو در اندروید استفاده کنید و چه از آی‌کلود در آیفون، این ویژگی تضمین می‌کند که فقط شما می‌توانید به فایل‌های پشتیبان خود دسترسی داشته باشید. حتی واتس‌اپ، گوگل یا اپل هم نمی‌توانند محتوای پشتیبان شما را بخوانند.

برای فعال کردن این ویژگی، واتساپ را باز کنید، به تنظیمات، سپس چت‌ها، و سپس پشتیبان‌گیری از چت بروید، و در نهایت «پشتیبان‌گیری رمزگذاری‌شده‌ی سرتاسری» را انتخاب کنید.

شما باید یک رمز عبور یا کلید رمزگذاری ۶۴ رقمی ایجاد کنید. پس از انجام تنظیمات، واتس‌اپ پشتیبان‌های شما را رمزگذاری و از دسترسی غیرمجاز به آنها جلوگیری می‌کند.

حریم خصوصی پیشرفته چت

تنظیمات پیشرفته حریم خصوصی چت واتس‌اپ، امنیت بیشتری را برای مکالمات فردی یا گروهی فراهم می‌کند.

این ویژگی مانع از آن می‌شود که کاربران بتوانند رسانه‌ها را از این چت‌ها به دستگاه‌های خود منتقل یا ذخیره کنند و سطح بالاتری از حریم خصوصی را برای مکالمات حساس فراهم می‌کند.

برای فعال کردن آن، روی نام چت ضربه بزنید، «حریم خصوصی پیشرفته چت» را انتخاب کنید و تنظیمات خود را برای جلوگیری از دسترسی ناخواسته به مکالمات خود تنظیم کنید.

تأیید دو مرحله‌ای

تأیید دو مرحله‌ای یک لایه امنیتی اضافی به حساب واتس‌اپ شما اضافه می‌کند. پس از فعال شدن، واتس‌اپ برای ثبت شماره تلفن شما در دستگاه جدید، به یک پین شش رقمی نیاز خواهد داشت.

برای فعال کردن آن، واتساپ را باز کنید، روی سه نقطه در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید، سپس به تنظیمات، سپس حساب کاربری، و سپس تأیید دو مرحله‌ای بروید و دستورالعمل‌ها را برای تنظیم پین دنبال کنید.

همچنین می‌توانید در صورت نیاز یک آدرس ایمیل برای تنظیم مجدد پین خود اضافه کنید، این اقدام امنیتی تضمین می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند به راحتی بدون پین شما به حساب شما دسترسی پیدا کند.

کنترل کنید که چه کسی می‌تواند شما را به گروه‌ها اضافه کند

ویژگی حفظ حریم خصوصی گروه در واتس‌اپ به شما امکان می‌دهد کنترل کنید چه کسانی می‌توانند شما را به چت‌های گروهی اضافه کنند.

به طور پیش‌فرض، هر کسی که شماره تلفن شما را داشته باشد می‌تواند شما را به گروه اضافه کند، اما می‌توانید با انتخاب یکی از سه گزینه: همه (Everyone)، مخاطبین من (My Contacts) یا مخاطبین من به جز (My Contacts Except) (برای حذف افراد خاص)، این گزینه را محدود کنید. اگر کسی بخواهد شما را بدون اجازه به گروهی اضافه کند، از او خواسته می‌شود که برای شما دعوتنامه ارسال کند.

برای فعال کردن این ویژگی، به تنظیمات، سپس حریم خصوصی، و سپس گروه‌ها بروید، و در نهایت تنظیماتی را که مناسب شماست انتخاب کنید.

آخرین بازدید و وضعیت آنلاین بودن خود را مخفی کنید

اگر ترجیح می‌دهید آخرین بازدید یا وضعیت آنلاین بودن خود را با همه به اشتراک نگذارید، واتس‌اپ به شما امکان می‌دهد این اطلاعات را از مخاطبین خاص یا همه کاربران پنهان کنید.

برای فعال کردن این ویژگی، به تنظیمات، سپس حریم خصوصی، سپس آخرین بازدید و وضعیت آنلاین بروید و انتخاب کنید که آیا می‌خواهید آن را از مخاطبین خاص یا از همه پنهان کنید.

این تنظیم همچنین بر افرادی که می‌توانند اتصال اینترنت شما را ببینند تأثیر می‌گذارد و می‌توانید آن را متناسب با ترجیحات حریم خصوصی خود تنظیم کنید.

خلاصه اینکه، فعال‌سازی این تنظیمات آسان است، اما به طور قابل توجهی حریم خصوصی شما را در واتس‌اپ بهبود می‌بخشند. با فعال کردن این ویژگی‌ها، می‌توانید داده‌های خود را کنترل کرده و در هنگام استفاده از برنامه، میزان مواجهه غیرضروری را محدود کنید.

منبع: الیوم السابع