باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک پیش از نشست وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «در خصوص F-۱۶، ما عضوی از ائتلاف F-۱۶ هستیم و خواهیم ماند، و تلاش می‌کنیم این جنگنده‌ها را حتی زودتر از تاریخ تعیین‌شده تحویل دهیم.»

بلژیک در ابتدا برنامه داشت از اوایل سال ۲۰۲۵ تعداد ۳۰ فروند جنگنده F-۱۶ را به کی‌یف تحویل دهد، اما در فوریه، رئیس ستاد کل ارتش بلژیک، فردریک وانسینا، اعلام کرد این تحویل به مدت یک سال به تعویق افتاده است. دلیل این تأخیر، به تعویق افتادن تحویل جنگنده‌های F-۳۵ از سوی ایالات متحده به بلژیک عنوان شد؛ جنگنده‌هایی که قرار بود جایگزین F-۱۶‌های اهدایی به اوکراین شوند.

در آگوست ۲۰۲۴، اوکراین نخستین جنگنده‌های F-۱۶ را از هلند و دانمارک دریافت کرد. بنا بر گزارش رسانه‌ها، تاکنون ۱۲ فروند از مجموع ۷۹ فروند وعده‌داده‌شده تحویل داده شده‌اند. تا این لحظه، کی‌یف چهار فروند از این جنگنده‌ها را از دست داده است.

تئو فرانکن همچنین اطمینان داد که بلژیک به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد و در سال آینده کمک‌های نظامی به ارزش یک میلیارد یورو ارائه خواهد کرد.

او تأکید کرد: «در لحظه‌ای که آتش‌بس برقرار شود، ما می‌توانیم فوراً با ائتلاف داوطلبان (Coalition of the Willing) روی خاک اوکراین همکاری کنیم.»

ائتلاف داوطلبان، گروهی از کشور‌های غربی تحت رهبری بریتانیا و فرانسه است که در حال تدوین برنامه‌ای برای اعزام نیرو به اوکراین و هماهنگی کمک‌های نظامی به کی‌یف هستند.

منبع: تاس