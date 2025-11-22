سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: در جریان پایش‌های مستمرگروه‌های بازرسی با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان قم با جدیت برخورد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -سید رضا مرتضوی با اشاره به برخورد با تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی قم گفت: در همین رابطه با پایش‌های مستمر صورت گرفته از ابتدای سال‌جاری تا آبان‌ماه، تعداد ۶۹۲ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان قم شناسایی و پرونده تخلف برای برخورد با آنها تشکیل شد.

وی افزود: همچنین در این مدت تعداد ۷۹ مورد حکم قلع و قمع سازه‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی قم اجرا شد که این موضوع نشان دهنده جدیت مدیریت امور اراضی استان در حفاظت از زمین‌های کشاورزی به عنوان مهمترین منابع تامین کننده امنیت غذایی مردم است.

منبع:صدا و سیما

