ورزش؛ مؤثرتر از دارو برای پیشگیری از بازگشت سرطان

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه گاردیَن در گزارشی آورده است: این یافته‌های دانشمندان که در نشست سالانه انجمن سرطان‌شناسی بالینی آمریکا (Asco)، بزرگ‌ترین همایش سرطان جهان، در شیکاگو ارائه شد، ممکن است دستورالعمل‌های بهداشتی سراسر جهان را متحول کند.

از چندین دهه پیش، پزشکان به مردم توصیه کرده‌اند برای کاهش احتمال خطر ابتلا به سرطان، سبک زندگی سالم را انتخاب کنند؛ اما تاکنون اهمیت انتخاب این سبک زندگی و ورزش‌کردن برای افرادی که مبتلا به سرطان تشخیص داده می‌شوند زیاد مشخص نبود.

اکنون، دانشمندان روی افرادی با ملیت‌های گوناگون آزمایشی انجام دادند که نشان می‌دهد در صورت استفاده بیماران مبتلا به سرطان از یک رژیم ورزشی ساختارمند پس از درمان، خطر مرگ، بازگشت مجدد بیماری یا ابتلای آنها به انواع دیگر سرطان به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

این آزمایش نشان داد بیمارانی که پس از اتمام درمان، استفاده از یک رژیم ورزشی ساختارمند را با کمک یک مربی شخصی یا مربی سلامت آغاز کردند، در مقایسه با بیمارانی که فقط توصیه‌های بهداشتی دریافت کردند، پس از ۵ سال، ۲۸ درصد کمتر با خطر ابتلا به سرطان‌های بازگشت‌کننده یا جدید و پس از ۸ سال، ۳۷ درصد کمتر با خطر مرگ روبه‌رو شدند.

جولی گرالو (Julie Gralow)، یکی از پزشکان برتر جهان در زمینه درمان سرطان و پزشک ارشد همایش انجمن سرطان‌شناسی بالینی آمریکا (Asco)، گفت: برای اولین‌بار در تاریخ پزشکی، شواهد واضحی به‌دست آمده که نشان می‌دهد ورزش در مقایسه با بسیاری از دارو‌هایی که در حال حاضر برای بیماران تجویز می‌شود، در پیشگیری از بازگشت سرطان و مرگ بیماران مؤثرتر است.

گرالو، که در این پژوهش مشارکتی نداشت، گفت: یافته‌های این پژوهش اهمیت تشویق بیماران به انجام فعالیت‌های بدنی در طول و بعد از درمان سرطان را نشان داد.

یافته‌های این پژوهش در مجله پزشکی نیوانگلند/ the New England Journal of Medicine منتشر شده است.

منبع: ایرنا