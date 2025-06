باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد میدری» در سخنرانی مجمع عمومی یکصد و سیزدهمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو اظهار کرد: مفتخرم به عنوان نماینده دولت ایران در گفت‌و‌گو پیرامون حل مسئله‌ای که دنیای امروز با آن مواجه است سخن می‌گویم.

وی با اشاره به چرایی تاسیس سازمان بین‌المللی کار و اهداف آن گفت: این نهاد بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ تاسیس و بیانیه مبنایی آن در سال ۱۹۴۹ در فیلادلفیا نوشته شد. موسسان این سازمان از جنگ جهانی اول و دوم درس بزرگی را آموختند که به صراحت در بیانیه فیلادلفیا آمده است.

میدری با تاکید بر بیانیه مبنای سازمان بین‌المللی کار افزود: بر این اعتقادیم که تجارب کنونی حقانیت بیانیه تاسیس سازمان بین‌المللی کار را اثبات کرد که صلح پایدار تنها برپایه عدالت اجتماعی شکل خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: موسسین این سازمان می‌دانستند جنگ‌های بزرگ قرن بیستم با ظلم علیه اقلیت‌ها و کشور‌های ضعیف‌تر آغاز شد.

وزیر کار با بیان این‌که جنگ جهانی اول، جنگ قدرت‌های جهانی بر سر تقسیم جهان بود، ادامه داد: این قدرت‌ها دو قرن بر سر تقسیم و استعمار آسیا و آفریقا و سایر نقاط جهان ائتلاف کردند یا متحد چپاول کردند یا با سکوت اجازه دادند تمدن‌های بزرگی مانند چین و هند زوال یابند و مستعمره شوند. اما این اتحاد ننگین و شوم دامن خود آنها را گرفت و قرن بیستم را تبدیل به قرن خونین بشر کرد.

وی اضافه کرد: امروز هم دوباره قدرت‌ها سکوت کرده‌اند و اجازه داده‌اند ننگین‌ترین فجایع علیه کودکان و مردم غزه رخ دهد. من از دبیرکل سازمان بین‌المللی کار عمیقا سپاسگزارم که به رغم همه محدودیت‌ها برخی از این فجایع شرم آور در غزه را در گزارش The situation of workers of the occupied Arab territories آورده است.

میدری با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان بین‌المللی کار در زمینه فجایع علیه کودکان و مردم غزه گفت: هزاران کارگر از جمله ۲۰۰ روزنامه‌نگار و بیش از ۱۰۰۰ نفر در بخش سلامت در محل کار خود به قتل رسیدند. بیش از ۸۰ درصد از امکانات تجاری نابود و همه دارایی‌های بخش کشاورزی تخریب شده است.

وزیر کار تاکید کرد: دبیرکل سازمان بین‌المللی کار بر عهدی که با کارگران و کارفرمایان بسته وفادار بوده و بر سنت موسسان این سازمان عمل کرده است.

وی مقابله با ظلم علیه غزه را نه مسئله‌ای حاشیه‌ای بلکه مسئله اصلی عنوان کرد و گفت: جنگ‌های بزرگ میان قدرت‌های جهانی از ظلم بر اقلیت‌ها و کشور‌های فقیر آغاز می‌شود.

میدری با بیان اینکه سازمان بین‌المللی کار تنها کنفرانس رشد اقتصادی و کار نیست، اضافه کرد: این کنفرانس ائتلاف برای عدالت جهانی است. ما وزرای کار، و شرکای مان در سازمان‌های کارگری و کارفرمائی به خوبی می‌دانیم که عدالت جهانی مقدمه صلح و صلح مقدمه ثروت است.

وی تاکید کرد: اگر ما جمع حاضر به مسئولیت‌های سنگین خود عمل کنیم صلح در جهان برقرار و پایدار خواهد بود.

وزیر کار خاطرنشان کرد: بیایید در برابر بی عدالتی هر قدر کوچک سکوت نکنیم.

وی با اشاره به جمله‌ای از «ادموند برک» فیلسوف قرن ۱۸ گفت: تنها چیزی که برای پیروزی شر لازم است بی تفاوتی انسان‌های خوب است.

میدری با بیان آیه شریفه «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً» … که در آن قرآن کریم نیز در پرهیز از ظلم و سکوت انذار بزرگی داده است، بیان کرد: از فتنه‌ای بپرهیزید که تنها دامن ظالمان را نمی‌گیرد، بلکه همه را در بر می‌گیرد و بیایید سکوت را بشکنیم. بی تفاوت نباشیم سکوت و بی تفاوتی ما بی عدالتی و بستر جنگ‌های خونین است. جنایت در غزه شکست بشریت است.

وی با بیان شعری از «الی ویزل» داستان نویس خطر بی تفاوتی را اینگونه توصیف می‌کند:

دشمن عشق، تنفر نیست بی تفاوتی است

دشمن زیبایی، زشتی نیست بی تفاوتی است

دشمن ایمان، کفر نیست بی تفاوتی است

و دشمن زندگی، مرگ نیست بی تفاوتی میان مرگ و زندگی است.

میدری در این سخنرانی نیز از سعدی شاعر بزرگ قرن هفتم هجری (قرن ۱۳ میلادی) یاد کرد و گفت: «بنیادِ ظلم در جهان اوّل اندکی بوده‌است هرکه آمد بر او مَزیدی کرده تا بدین غایت رسیده»

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی