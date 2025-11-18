سی‌ونهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۲۸ آبان با ادای احترام به ستاره فقید والیبال و برگزاری هفت دیدار همزمان در شهر‌های سیرجان، یزد، گرگان، اردکان، تهران (دو مسابقه) و اسلامشهر آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام سازمان لیگ همزمان با شروع فصل جدید لیگ برتر، مراسم ویژه‌ای برای گرامیداشت یاد و خاطره ستاره فقید والیبال ایران زنده‌یاد صابر کاظمی در تمامی مسابقات هفته نخست برگزار خواهد شد.

بدین شکل این فصل از رقابت‌ها در هفت مسابقه در شش شهر با نام و ادای احترام به این ستاره والیبال ترکمن صحرا برای قدردانی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره یکی از تاثیرگذارترین و ارزنده‌ترین چهره‌های والیبال ایران همزمان آغاز می‌شود.

هفته نخست لیگ برتر والیبال مردان باشگاه ایران در فصل ۵-۱۴۰۴ با شرکت چهارده تیم روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه از ساعت ۱۶ در هفت سالن به صورت همزمان آغاز خواهد شد که برنامه بازی‌ها به شرح ذیل است:

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – فولاد مبارکه سپاهان

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – استقلال گنبد

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

پاس گرگان – مس رفسنجان

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – مهرگان نور

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – شهرداری ارومیه

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – رازین پلیمر

تهران، سالن زنده‌یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶

پیکان تهران – سایپا تهران

