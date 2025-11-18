باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام سازمان لیگ همزمان با شروع فصل جدید لیگ برتر، مراسم ویژهای برای گرامیداشت یاد و خاطره ستاره فقید والیبال ایران زندهیاد صابر کاظمی در تمامی مسابقات هفته نخست برگزار خواهد شد.
بدین شکل این فصل از رقابتها در هفت مسابقه در شش شهر با نام و ادای احترام به این ستاره والیبال ترکمن صحرا برای قدردانی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره یکی از تاثیرگذارترین و ارزندهترین چهرههای والیبال ایران همزمان آغاز میشود.
هفته نخست لیگ برتر والیبال مردان باشگاه ایران در فصل ۵-۱۴۰۴ با شرکت چهارده تیم روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه از ساعت ۱۶ در هفت سالن به صورت همزمان آغاز خواهد شد که برنامه بازیها به شرح ذیل است:
سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶
فولاد سیرجان ایرانیان – فولاد مبارکه سپاهان
یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶
شهداب یزد – استقلال گنبد
گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶
پاس گرگان – مس رفسنجان
اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶
چادر ملو اردکان – مهرگان نور
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶
صنعتگران امید – شهرداری ارومیه
اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶
طبیعت اسلامشهر – رازین پلیمر
تهران، سالن زندهیاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶
پیکان تهران – سایپا تهران