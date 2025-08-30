باشگاه خبرنگاران جوان؛ عاطفه گنجعلی - در سرزمین پهناور سیستان و بلوچستان روستا‌هایی کوچک و دورافتاده وجود دارند که مردمان آنها در کمال سادگی و دور از هیاهوی شهر‌ها زندگی می‌کنند.

برخی از این روستا‌ها در مناطق صعب العبور و دور افتاده‌ای واقع شده‌اند که بردن امکانات رفاهی و بهداشتی در آنها امکانپذیر نیست.

بسیاری از ساکنان این مناطق برای دریافت امکانات تخصصی درمانی به دیگر نقاط استان سیستان و بلوچستان سفر می‌کنند.

بیمارستان صحرایی بارقه امیدی برای بیماران

مه گل شه بخش، ساکن یکی از روستا‌های کورین در حالی که فرزندش را در آغوش گرفته، می‌گوید: فرزندم به دلیل تب بالا و درد شدید شکم، شب تا صبح بیدار بود و با گریه شب تا صبح را سپری کرد، در این منطقه روستایی بیمارستان و مطب پزشک وجود ندارد و برای درمان باید حتما به نزدیکترین شهر مراجعه کنیم.

در کنار او، مردی جوان بنام ملک تونی زهی با چشمانی پر از امید به بیماری خود اشاره می‌کند و می‌گوید: من چندین سال است که از درد‌های مزمن رنج می‌برم هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم درد را در کمرم، زانوهایم و حتی در دست‌هایم تجربه می‌کنم

وی می‌افزاید: از آنجاییکه در روستای ما مطب دکتر وجود ندارد نتوانسته‌ام به دکتر مراجعه کنم، اما راه اندازی بیمارستان در این منطقه بارقه امید را در دل مان تازه می‌کند .

وی ادامه می‌دهد: وقتی سپاه بیمارستان صحرایی سیاررا با کادر پزشکی متخصص و تجهیزات لازم راه اندازی می‌کند به این مردم امید می‌دهد. آنها با شوق و اشتیاق به سمت این مرکز می‌آیند و در صف‌های طولانی منتظر دکتر می‌مانند.

جالب است بدانید سپاه پاسداران انقلاب در یک ماهه اخیر ۲بیمارستان تخصصی سیار را در مناطق مرزی و کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان افتتاح کرده است.

یکی از این بیمارستان ها بنام «ثامن‌الائمه (ع)» در منطقه اسفندک سراوان به مدت یک هفته راه‌اندازی شد.

راه اندازی بیمارستان صحرایی در اسفندک سراوان

رییس بیمارستان ثامن الائمه می گوید: در این بیمارستان تعداد ۹۰ نفر شامل پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، پیراپزشکان و پشتیبانی، خدمات گسترده‌ای را در حوزه‌های جراحی، قلب، اطفال، زنان، داخلی، عفونی، اورژانس، بینایی‌سنجی، دندانپزشکی و سونوگرافی به مردم ارائه دادند.

بنیامین اسماعیلی می افزاید: از ویژگی‌های برجسته این بیمارستان، به‌کارگیری سامانه هوشمند غربالگری تیروئید مبتنی بر هوش مصنوعی و راه‌اندازی نخستین سیستم سیار جراحی لاپاراسکوپی بود که امکان انجام جراحی‌های پیشرفته را در نقطه صفر مرزی فراهم کرد.

راه اندازی بیمارستان سیار فاطمه زهرا (س) در کورین

رییس بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نیروی زمینی سپاه در این خصوص می گوید: بمنظور خدمات دهی به مردم محروم منطقه کورین بیمارستان سیار نیروی زمینی سپاه در این خطه با ۶۴ تخت بستری راه اندازی شد

وی می افزاید: اتاق عمل، اورژانس، CSR، تصویربرداری، آزمایشگاه و داروخانه از جمله بخش های تخصصی این بیمارستان بود که به صورت رایگان به مردم این منطقه خدمت ارائه کردند.

وی تصریح می کند: برای بسیاری از بیماران، این نخستین تجربه معاینه توسط پزشک متخصص یا انجام آزمایش‌های تخصصی بود.

رییس بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: این بیمارستان به مدت یک هفته در منطقه کورین شهرستان زاهدان مستقر است و به مراجعه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی و گسترده رایگان ارائه خواهد کرد.

رسول صادق، معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه نیز در این مراسم با تأکید بر آمادگی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شرایط مختلف در هر نقطه از کشور، افزود: ما همواره آماده‌ایم تا با تمام توان و امکانات، به یاری مردم عزیز در مناطق محروم بشتابیم و در راستای ارتقای سطح سلامت و رفاه آنان گام برداریم؛ هدف ما، خدمت‌رسانی بی‌منت و مؤثر به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و این بیمارستان سیار، نمادی از عزم راسخ ما در این مسیر است.

بیمارستان‌های سیار به عنوان نسخه شفابخش در مناطق غیر برخوردار می‌توانند به سرعت به مناطق دورافتاده و محروم منتقل شوند و به جمعیت‌های زیادی در یک بازه زمانی کوتاه خدمات‌رسانی کنندو به نیازهای درمانی مردم منطقه پاسخ دهند.