باشگاه خبرنگاران جوان - حسن سیفی معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران درباره یکپارچگی آتش‌نشانی در کشور، اظهار کرد: بحث یکپارچگی سازمان آتش‌نشانی کشور بحث خوبی است ولی شرط و شروط‌های خاص خودش را دارد. باید الزاماتی را برای آن تدارک ببینیم و سپس با آماده‌سازی زیرساخت‌ها فعالیت را آغاز کنیم. برخی کشور‌ها این تجربه را داشته‌اند؛ به‌طور مثال روسیه وزارتخانه‌ای مستقل تحت عنوان وزارت بلایا دارد که دستگاه‌هایی همچون اورژانس، هلال‌احمر و حتی پلیس زیرمجموعه آن قرار دارند و نتایج مثبتی هم گرفته‌اند.

لزوم یکپارچگی آتش‌نشانی در کشور

به گفته وی، ما نیز تنها زمانی می‌توانیم به سمت یکپارچگی حرکت کنیم که ساختار مشخص شود و یکسان‌سازی در نوع آموزش‌ها، تجهیزات و حتی شیوه استخدام نیرو‌ها انجام گیرد؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم کار خاصی را انجام بدهیم.

تهران برای پاسخگویی به حوادث وضعیت خوبی دارد

سیفی در خصوص وضعیت تجهیزات آتش‌نشانی تهران گفت: اگر در سطح خاورمیانه مقایسه کنیم، تهران جزو شهر‌هایی است که هم از نظر تجهیزات حرفی برای گفتن دارد و هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت از شرایط خوبی برخوردار است. اما در سطح جهانی برخی کشور‌ها واقعاً پیشرو هستند و از ما جلوترند. با این حال در مجموع می‌توانم بگویم تهران برای پاسخگویی به حوادث وضعیت خوبی دارد.

سیفی با اشاره به وضعیت دیگر استان‌ها ادامه داد: در سایر استان‌ها شرایط به‌طور یکسان خوب نیست. بعضی از شهر‌ها امکانات و تجهیزات قابل قبولی دارند، اما اغلب شهر‌های کشور فاقد تجهیزات آتش نشانی مناسب هستند. حتی بعضی از شهر‌ها را من می‌دانم که تجهیزات انفرادی هم نیروهایش ندارند. البسه مخصوص و تخصصی آتش‌نشانی را واقعا کم دارند. در این شرایط لازم است در حوزه آموزش، تخصصی کردن نیرو‌ها و به خصوص تجهیزات به آن‌ها کمک شود تا بتوانند در موضوعات آتش نشانی روند رو به رشدی را تجربه کنند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران درباره عملکرد این سازمان در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در این بحران ثابت شد که آتش‌نشانی تهران چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی همیشه پیشرو و جانفشان بوده است. من در این ۱۲ روز واقعاً احساس کردم سازمان آتش‌نشانی تهران یک تولد دوباره داشت. این تجربه خاص و جدید بود و توانستیم پاسخ درخوری بدهیم. شاید برای برخی باورکردنی نباشد، اما تنها نزدیک به ۲۸.۵ درصد از توان آتش‌نشانی تهران در این مدت صرف پاسخگویی به عملیات‌های جنگی شد. جا دارد از همه همکارانم که با ایثار و شجاعت در میدان بودند تقدیر و تشکر کنم.

وی افزود: البته نباید از همکاری سایر بخش‌ها غافل شد. شهرداری تهران با در اختیار گذاشتن تجهیزات سنگین مانند بیل‌های مکانیکی و لودر‌ها کمک بزرگی کرد. همچنین بسیاری از سازمان‌های کشوری و لشگری نیز در این بحران کنار ما بودند که جای قدردانی دارد.

سیفی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توانم به سازمان آتش‌نشانی تهران نمره بسیار خوبی بدهم. نیرو‌ها در این شرایط خاص بسیار شایسته عمل کردند.

منبع: ایسنا