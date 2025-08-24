معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که آتش‌نشانی تهران حتی در شرایط بحرانی و جنگی پیشرو و جانفشان عمل کرده است .

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن سیفی معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران درباره یکپارچگی آتش‌نشانی در کشور، اظهار کرد: بحث یکپارچگی سازمان آتش‌نشانی کشور بحث خوبی است ولی شرط و شروط‌های خاص خودش را دارد. باید الزاماتی را برای آن تدارک ببینیم و سپس با آماده‌سازی زیرساخت‌ها فعالیت را آغاز کنیم. برخی کشور‌ها این تجربه را داشته‌اند؛ به‌طور مثال روسیه وزارتخانه‌ای مستقل تحت عنوان وزارت بلایا دارد که دستگاه‌هایی همچون اورژانس، هلال‌احمر و حتی پلیس زیرمجموعه آن قرار دارند و نتایج مثبتی هم گرفته‌اند.

لزوم یکپارچگی آتش‌نشانی در کشور

به گفته وی، ما نیز تنها زمانی می‌توانیم به سمت یکپارچگی حرکت کنیم که ساختار مشخص شود و یکسان‌سازی در نوع آموزش‌ها، تجهیزات و حتی شیوه استخدام نیرو‌ها انجام گیرد؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم کار خاصی را انجام بدهیم.

تهران برای پاسخگویی به حوادث وضعیت خوبی دارد

سیفی در خصوص وضعیت تجهیزات آتش‌نشانی تهران گفت: اگر در سطح خاورمیانه مقایسه کنیم، تهران جزو شهر‌هایی است که هم از نظر تجهیزات حرفی برای گفتن دارد و هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت از شرایط خوبی برخوردار است. اما در سطح جهانی برخی کشور‌ها واقعاً پیشرو هستند و از ما جلوترند. با این حال در مجموع می‌توانم بگویم تهران برای پاسخگویی به حوادث وضعیت خوبی دارد.

سیفی با اشاره به وضعیت دیگر استان‌ها ادامه داد: در سایر استان‌ها شرایط به‌طور یکسان خوب نیست. بعضی از شهر‌ها امکانات و تجهیزات قابل قبولی دارند، اما اغلب شهر‌های کشور فاقد تجهیزات آتش نشانی مناسب هستند. حتی بعضی از شهر‌ها را من می‌دانم که تجهیزات انفرادی هم نیروهایش ندارند. البسه مخصوص و تخصصی آتش‌نشانی را واقعا کم دارند. در این شرایط لازم است در حوزه آموزش، تخصصی کردن نیرو‌ها و به خصوص تجهیزات به آن‌ها کمک شود تا بتوانند در موضوعات آتش نشانی روند رو به رشدی را تجربه کنند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران درباره عملکرد این سازمان در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در این بحران ثابت شد که آتش‌نشانی تهران چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی همیشه پیشرو و جانفشان بوده است. من در این ۱۲ روز واقعاً احساس کردم سازمان آتش‌نشانی تهران یک تولد دوباره داشت. این تجربه خاص و جدید بود و توانستیم پاسخ درخوری بدهیم. شاید برای برخی باورکردنی نباشد، اما تنها نزدیک به ۲۸.۵ درصد از توان آتش‌نشانی تهران در این مدت صرف پاسخگویی به عملیات‌های جنگی شد. جا دارد از همه همکارانم که با ایثار و شجاعت در میدان بودند تقدیر و تشکر کنم.

وی افزود: البته نباید از همکاری سایر بخش‌ها غافل شد. شهرداری تهران با در اختیار گذاشتن تجهیزات سنگین مانند بیل‌های مکانیکی و لودر‌ها کمک بزرگی کرد. همچنین بسیاری از سازمان‌های کشوری و لشگری نیز در این بحران کنار ما بودند که جای قدردانی دارد.

سیفی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توانم به سازمان آتش‌نشانی تهران نمره بسیار خوبی بدهم. نیرو‌ها در این شرایط خاص بسیار شایسته عمل کردند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، آتش نشانی
خبرهای مرتبط
حجم تخریب ساختمان محل سکونت شهید طهرانچی + فیلم
عیادت وزیر علوم از مجروحان حمله رژیم صهیونیستی به کشور
وظیفه شهرداری‌ در برابر شهروندان آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
آخرین اخبار
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)
احتمال یک‌طرفه شدن جاده چالوس در غروب امروز
پیام تبریک رئیس جمعیت هلال‌احمر به مناسبت روز پزشک
سهم ۳۷ درصدی عابرین در تصادفات فوتی پایتخت/ طراحی قاب «شبرنگ» برای تابلو‌های گذرگاه عابرپیاده
اکران طرح «ضامن آهو» در سطح تهران همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)
ورود دستگاه قضا برای تعیین تکلیف مالکیت زمین بازار گل شهید محلاتی