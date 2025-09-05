باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هماندیشی نمایندگان سفارت ژاپن در ایران با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات، عاطفه جهانمحمدی، رئیس بخش سازه و ابنیه فنی، مهتا میرمقتدایی، مشاور رئیس در اموربینالملل و حمید علوی، مدیر دفتر ریاست، ارتباطات و اطلاعرسانی و اوئکوسا کانا دبیر اول و رئیس بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران و هیئت همراه در راستای ارتقای سطح و کیفیت همکاریهای فیمابین منتج به همافزایی دستاوردهای مشترک علمی، پژوهشی و آموزشی، ۱۲ شهریور ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، عاطفه جهان محمدی رئیس بخش سازه و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گزارش مبسوطی را از سابقه همکاریهای علمی و پژوهشی فیمابین، بهویژه در خصوص «برنامه انتقال دانش ایران و ژاپن در موضوع طراحی لرزه ای سازه های فولادی»، ارائه کرد.
وی خواستار استمرار همکاریهای علمی و پژوهشی فیمابین و بهرهمندی از تجارب ارزنده کشور ژاپن بهویژه در حوزه مقاوم سازی و ارتقای تابآوری ساختمانها، سازههای مهندسی و ابنیه فنی شد.
در ادامه، دبیر اول و رئیس بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران با تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای برگزاری نشست هماندیشی، خواستار ارتقای سطح همکاریهای علمی و پژوهشی ایران و ژاپن بهویژه درحوزههای فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی و حملونقل شد.
اوئکوسا کانا، ظرفیتهای بینالمللی در حوزه علمی و پژوهش را برای ایجاد همافزایی و مشارکت در تبادل تجارب بسیار با ارزش ارزیابی کرد و بهرهمندی از آنها را درجهت برونرفت از مشکلات پیشروی کشورها بسیار راهگشا و کارا دانست.
در ادامه رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با معرفی اجمالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در کسوت اتاق فکر وزارت راه و شهرسازی و نحوه فعالیتهای متنوع علمی، پژوهشی و آموزشی آن طی پنج دهه گذشته، آمادگی کامل این مرکز را در تعامل و بهرهمندی مضاعف از ظرفیتهای علمی و پژوهشی بینالمللی و همچنین صدور و مشارکت خدمات فنی و مهندس برگرفته از تجارب ارزنده دیگر کشورها و بویژه کشور ژاپن را اعلام کرد.
غزال راهب همکاریهای علمی و پژوهشی فیمابین ایران و ژاپن را مسبوق به سابقه دانست و برگزاری دورههای آموزشی متعدد در کشورهای ایران و ژاپن پیرامون «برنامه انتقال دانش ایران و ژاپن در موضوع طراحی لرزهای سازههای فولادی» توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، اقتصاد و تجارت ژاپن (METI) و همچنین انجمن ارتباطات بینالمللی ژاپن و کشورهای غرب آسیا (JCCME) را بهعنوان نمونهای موفق و مطلوب دراینزمینه نام برد.
وی با اشاره به همکاری علمی و پژوهشی بینالمللی گذشته و در حال انجام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با «برنامه اسکان ملل متحد (هبیتات)» و «مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم)»، خواستار ارتقای سطح همکاریهای علمی و پژوهشی و فنی و مهندسی بینالمللی شد.
پس از این نشست، دبیر اول و رئیس بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران و هیئت همراه، از آزمایشگاه بخش مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بازدید فنی به عمل آوردند.
خاطرنشان میشود برگزاری نشست هماندیشی و بازدید فنی نمایندگان سفارت ژاپن در ایران با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به دنبال درخواست اوئکوسا کانا دبیر اول و رئیس بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران از وزارت امورخارجه و انعکاس این موضوع از طریق مرکز اموربینالملل وزارت راه و شهرسازی با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، برنامهریزی و برگزار شد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی