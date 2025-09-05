نشست هم‌اندیشی نمایندگان سفارت ژاپن در ایران با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور رئیس مرکز تحقیقات برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم‌اندیشی نمایندگان سفارت ژاپن در ایران با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات، عاطفه جهان‌محمدی، رئیس بخش سازه و ابنیه‌ فنی، مهتا میرمقتدایی، مشاور رئیس در اموربین‌الملل و حمید علوی، مدیر دفتر ریاست، ارتباطات و اطلاع‌رسانی و  اوئکوسا کانا دبیر اول و رئیس بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران و هیئت همراه در راستای ارتقای سطح و کیفیت همکاری‌های فی‌مابین منتج ‌به هم‌افزایی دستاوردهای مشترک علمی، پژوهشی و آموزشی، ۱۲ شهریور ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، عاطفه جهان محمدی رئیس بخش سازه و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گزارش مبسوطی را از سابقه همکاری‌های علمی و پژوهشی فی‌مابین، به‌ویژه در خصوص «برنامه انتقال دانش ایران و ژاپن در موضوع طراحی لرزه ای سازه های فولادی»، ارائه کرد.
 
وی خواستار استمرار همکاری‌های علمی و پژوهشی فی‌مابین و بهره‌مندی از تجارب ارزنده کشور ژاپن به‌ویژه در حوزه مقاوم سازی و ارتقای تاب‌آوری ساختمان‌ها، سازه‌های مهندسی و ابنیه‌ فنی شد.

در ادامه، دبیر اول و رئیس بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران با تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای برگزاری نشست هم‌اندیشی، خواستار ارتقای سطح همکاری‌های علمی و پژوهشی ایران و ژاپن به‌ویژه درحوزه‌های فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی و حمل‌ونقل شد.

اوئکوسا کانا، ظرفیت‌های‌ بین‌المللی در حوزه علمی و پژوهش را برای ایجاد هم‌افزایی و مشارکت در تبادل تجارب بسیار با ارزش ارزیابی کرد و بهره‌مندی از آن‌ها را درجهت برون‌رفت از مشکلات پیش‌روی کشورها بسیار راهگشا و کارا دانست.

در ادامه رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با معرفی اجمالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در کسوت اتاق فکر وزارت راه و شهرسازی و نحوه‌ فعالیت‌های متنوع علمی، پژوهشی و آموزشی آن طی پنج دهه گذشته، آمادگی کامل این مرکز را در تعامل و بهره‌مندی مضاعف از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی و همچنین صدور و مشارکت خدمات فنی و مهندس برگرفته از تجارب ارزنده دیگر کشورها و بویژه کشور ژاپن را اعلام کرد.   

غزال راهب همکاری‌های علمی و پژوهشی فی‌مابین ایران و ژاپن را مسبوق‌ به‌ سابقه دانست و برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد در کشورهای ایران و ژاپن پیرامون «برنامه انتقال دانش ایران و ژاپن در موضوع طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی» توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، اقتصاد و تجارت ژاپن (METI) و همچنین انجمن ارتباطات بین‌المللی ژاپن و کشورهای غرب آسیا (JCCME) را به‌عنوان نمونه‌ای موفق و مطلوب دراین‌زمینه نام برد.

وی با اشاره به همکاری علمی و پژوهشی بین‌المللی گذشته و در حال‌ انجام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با «برنامه اسکان ملل متحد (هبیتات)» و «مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم)»، خواستار ارتقای سطح همکاری‌های علمی و پژوهشی و فنی و مهندسی بین‌المللی شد.

پس از این نشست، دبیر اول و رئیس بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران و هیئت همراه، از آزمایشگاه بخش مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بازدید فنی به عمل آوردند.

خاطرنشان می‌شود برگزاری نشست هم‌اندیشی و بازدید فنی نمایندگان سفارت ژاپن در ایران با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به دنبال درخواست اوئکوسا کانا دبیر اول و رئیس بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران از وزارت امورخارجه و انعکاس این موضوع از طریق مرکز اموربین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، برنامه‌ریزی و برگزار شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: وزارت راه و شهرسازی ، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
خبرهای مرتبط
تولید سالانه ۶ میلیون تن قیر در کشور
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
۴۰۰ دشت بزرگ در کشور وضعیت خوبی از لحاظ فرونشست ندارند
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
آخرین اخبار
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شد/
اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکونی به کم‌درآمدها
هم‌اندیشی ایران و ژاپن در حوزه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد
برق خانه حتی در زمان قطع برق، خاموش نمی‌شود
چک A ایرباس A319 جمهوری اسلامی ایران؛ آماده‌سازی برای بازگشت به ناوگان
لاستیک دست دوم یا نو؛ اتحادیه فروشندگان سقف شفافیت را اعلام کرد
اخذ بیش از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج؛ بی توجهی بانک‌ها به قانون!