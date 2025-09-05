غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کشت هندوانه در شرایط کم آبی در کشور نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به کشت هندوانه در شرایط کم آبی در کشور بیان کرد: ما طبق الگوی کشتی که داریم و متناسب با آبی که در دسترس داریم رفتار میکنیم. در برخی از جاها هندوانه به صورت دیم کاشته میشود و نیازی به آبیاری ندارد بنابراین متناسب با شرایط محل و اقلیم سالانه الگوی کشت اعلام میکنیم و توصیه مان هم به کشاورزان این هست که براساس الگوی کشتی که در دسترس داریم رفتار کنند. زیرا اگر غیر از این الگو باشد تنظیمات بهم میخورد.

وی ادامه داد: البته که ما روش های آبیاری نواری را داریم که برای مزارع کشت هندوانه در نظر گرفته میشود که با کمترین آب و با بیشترین بهره وری همراه است و عمدتا هم کشاورزان از همین استفاده میکنند.