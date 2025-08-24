گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمد صادق ابوترابی، مدیر کل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس مرکز آموزش‌های فرهنگی، از آغاز فعالیت‌های گسترده این مرکز در همکاری با کمیته امداد امام خمینی خبر داد و گفت: مرکز آموزش‌های فرهنگی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و پیگیری‌های معاونت فرهنگی کمیته امداد تشکیل شده است تا نیاز‌های آموزشی فرهنگی و دینی مددجویان این نهاد بزرگ را پوشش دهد.

وی افزود: کمیته امداد با بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مددجو، نیازمند برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای است که متناسب با گروه‌های مختلف مانند دانش‌آموزان، دانشجویان، بانوان سرپرست خانوار و سالمندان طراحی شده است.

ابوترابی با اشاره به ۱۳ موضوع کلیدی آموزشی اظهار کرد: مسائل خانواده، سواد رسانه‌ای، بصیرت انقلابی، عفاف و حجاب، احکام دینی، اعتقادات، اشتغال و مهارت‌های فنی از جمله موضوعاتی هستند که برای ارتقای سطح فرهنگی و اعتقادی مخاطبان برنامه‌ریزی شده است.

وی درباره شیوه آموزش‌ها گفت: ما برای هر گروه، شیوه آموزشی مناسب خود را طراحی کرده‌ایم؛ مثلاً برای سالمندان آموزش‌ها به صورت دوره‌های حضوری، مجازی و حتی پادکست ارائه می‌شود. برای دانش‌آموزان از اردو‌ها و مسابقات بهره می‌بریم و بانوان سرپرست خانوار نیز آموزش‌های تخصصی خود را از طریق فضای مجازی دریافت می‌کنند.

ابوترابی با اشاره به ساختار مرکز ادامه داد: مرکز آموزش‌های فرهنگی دارای سه معاونت تخصصی تولید محتوا، اجرای آموزش‌ها و شبکه ملی خانواده است. شبکه ملی خانواده طی سه سال گذشته با تربیت حدود ۱۵۰۰ مربی و راهنمای خانواده در سراسر کشور، بازوی قوی ما در آموزش‌های تخصصی خانواده است.

وی درباره نقش این شبکه افزود: این مربیان آموزش‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف خانواده از جمله تربیت فرزند، خواستگاری، مسائل زناشویی، فضای مجازی، اعتیاد، عفاف و جمعیت دیده‌اند و به عنوان دستیاران آموزشی مرکز در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

ابوترابی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تولید محتوای تخصصی و همکاری نهاد‌های مختلف، بتوانیم دامنه آموزش‌ها را گسترش دهیم و به بهبود کیفیت زندگی مددجویان کمیته امداد و دیگر اقشار جامعه کمک کنیم.