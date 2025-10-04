کار، عشق، رنج:روایتی از مشاغل شهری

همه انسان‌ها در زندگی برای تأمین معاش یا حتی پرکردن اوقات خود به شغل نیاز دارند. در دنیای امروز، اشتغال تنها مختص مردان نیست؛ زنان و مردان دوشادوش یکدیگر کار می‌کنند. هر شغلی نقاط مثبت و منفی خود را دارد و برای رسیدن به موفقیت در آن، نیاز به تجربه، گذر زمان، صبر و تحمل شکست‌های متعدد هست. در این مجموعه عکس، با صاحبان مشاغل مختلف گفت‌و‌گو کرده‌ام و از آنها خواسته‌ام از جنبه‌های روشن و تاریک شغل خود با این جمله بگویند: "کارم را دوست دارم چون... و دوست ندارم چون... " هدف این است به جوانان امروزی نشان دهیم که هیچ موفقیت و درآمدی بدون زحمت، پشتکار و صبر به دست نمی‌آید. رویای یک‌شبه پولدارشدن یا ره صدساله را یک شبه پیمودن، تنها یک خیال محال است.