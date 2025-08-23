باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار- در ماه‌های اخیر، موجی از سرکوب گسترده علیه حامیان فلسطین در هند به راه افتاده است؛ موجی که حتی ساده‌ترین اشکال ابراز همبستگی مانند برافراشتن پرچم فلسطین یا نوشتن شعارهای حمایتی را به «جرم» تبدیل کرده است. به گزارش دیلی صباح، این روند بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که فضای آزادی بیان در هند، به‌ویژه برای مسلمانان و گروه‌های مدافع فلسطین، به شدت محدود شده است.

در یکی از تازه‌ترین موارد، هفت جوان مسلمان در شهر نارولی ایالت اوتار پرادش به دلیل نوشتن شعارهایی همچون «غزه را آزاد کنید» و «تحریم کالاهای اسرائیلی» بر دیوار مغازه‌ها بازداشت شدند. به گزارش دیلی صباح، شکایت یک رهبر محلی از گروه افراطی باجرانگ دال کافی بود تا پلیس این جوانان را به اتهام «اخلال در نظم عمومی» روانه بازداشتگاه کند. این اتفاق تنها آغاز یک رشته اقدامات مشابه در شهرهای مختلف هند بود.

در شهر پالی نیز چند خانواده مسلمان به دلیل نصب پوسترهایی در حمایت از فلسطین تحت پیگرد قرار گرفتند. پلیس محلی تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد و خانه‌های مردم را برای یافتن پوسترها و شعارهای ضد اسرائیلی جست‌وجو نمود. این رویکرد نشان می‌دهد که حتی ابتدایی‌ترین اشکال اعتراض مسالمت‌آمیز در هند امروز با برچسب «اقدام غیرقانونی» مواجه می‌شود.

در ماه مه، گروهی از فعالان عضو کمپین «تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل (BDS)» هنگام توزیع بروشور در پونا توسط افراط‌گرایان هندو مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مهاجمان آنها را «ضدملی» نامیدند و به پرچم فلسطین حمله کردند. به گزارش دیلی صباح، این گونه اقدامات خشونت‌آمیز علیه فعالان اجتماعی در حالی رخ می‌دهد که پلیس اغلب یا مداخله‌ای نمی‌کند یا حتی قربانیان را تحت بازجویی قرار می‌دهد.

یکی از موارد بحث‌برانگیز در ماه‌های اخیر، بازداشت مردی ۵۰ ساله در میرَت به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین بر بام خانه‌اش بود. او اکنون با پرونده قضایی مواجه است. این در حالی است که به گفته حقوقدانان هندی، هیچ قانون مشخصی در این کشور برافراشتن پرچم کشورهایی که با هند روابط دیپلماتیک دارند – از جمله فلسطین – را ممنوع نکرده است. طبق «کد پرچم هند» مصوب ۲۰۰۲، استفاده از پرچم خارجی تنها در صورتی محدود می‌شود که بی‌احترامی به پرچم ملی هند محسوب شود. با این وجود، صدها پرونده مشابه در ایالت‌های مختلف هند ثبت شده است.

به گزارش دیلی صباح، تنها نمایش پرچم یا نصب پوستر نیست که جرم‌انگاری می‌شود؛ حتی برگزاری مراسم مذهبی یا گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز هم در بسیاری مناطق با واکنش سخت پلیس روبه‌رو شده است. در مومبرا، پلیس ۳۵ نفر را به خاطر برگزاری دعای دسته‌جمعی در حمایت از فلسطین تحت تعقیب قرار داد. در دهلی نیز تظاهرات مقابل سفارت اسرائیل با خشونت پلیس و بازداشت گسترده معترضان همراه شد. همچنین، راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده در میدان تاریخی «آزاد میدان» بمبئی به دلیل مخالفت گروه‌های افراطی لغو گردید.

این در حالی است که گروه‌های نزدیک به جریان هندوـ‌ملی‌گرا آزادانه پرچم اسرائیل را در تجمعات خود برافراشته و حتی پرچم فلسطین را به آتش کشیده‌اند. در انتخابات دانشجویی دانشگاه جواهر لعل نهرو، اعضای شاخه دانشجویی حزب حاکم (ABVP) پرچم فلسطین را سوزاندند و شعارهای طرفدار اسرائیل سر دادند؛ اقدامی که هیچ واکنش رسمی علیه آن صورت نگرفت. به گزارش دیلی صباح، این تفاوت آشکار در برخورد پلیس و مقامات، نشان‌دهنده رویکرد سیاسی جدید دولت هند در قبال اسرائیل و فلسطین است.

برای دهه‌ها، هند یکی از حامیان اصلی فلسطین بود. این کشور در سال ۱۹۷۴ نخستین کشور غیرعرب بود که سازمان آزادی‌بخش فلسطین را به رسمیت شناخت و در سال ۱۹۸۸ نیز به عنوان اولین کشور جهان دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. اما امروز، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت نارندرا مودی، سیاست خارجی هند بیش از پیش به سمت نزدیکی با اسرائیل چرخش کرده است. این تغییر موضع در رأی‌گیری‌های سازمان ملل نیز مشهود است، جایی که هند از حمایت علنی از فلسطین خودداری کرده است.

با وجود فشارهای فزاینده، مسلمانان هند و گروه‌های حامی فلسطین همچنان بر حمایت خود از مردم غزه و کرانه باختری تأکید دارند. به گزارش دیلی صباح، حتی بازداشت‌ها، تهدیدها و سرکوب‌ها نیز نتوانسته است صدای همبستگی با فلسطین را خاموش کند. این صدای مقاومت همچنان در مساجد، دانشگاه‌ها و خیابان‌های هند شنیده می‌شود؛ هرچند با هزینه‌های سنگین شخصی برای کسانی که آن را به زبان می‌آورند.