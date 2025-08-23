به گزارش دیلی صباح، در هند هرگونه حمایت مسالمت‌آمیز از فلسطین، حتی برافراشتن پرچم یا نوشتن شعار، با سرکوب و بازداشت مواجه شده و نشانگر محدود شدن شدید آزادی بیان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار- در ماه‌های اخیر، موجی از سرکوب گسترده علیه حامیان فلسطین در هند به راه افتاده است؛ موجی که حتی ساده‌ترین اشکال ابراز همبستگی مانند برافراشتن پرچم فلسطین یا نوشتن شعارهای حمایتی را به «جرم» تبدیل کرده است. به گزارش دیلی صباح، این روند بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که فضای آزادی بیان در هند، به‌ویژه برای مسلمانان و گروه‌های مدافع فلسطین، به شدت محدود شده است.

در یکی از تازه‌ترین موارد، هفت جوان مسلمان در شهر نارولی ایالت اوتار پرادش به دلیل نوشتن شعارهایی همچون «غزه را آزاد کنید» و «تحریم کالاهای اسرائیلی» بر دیوار مغازه‌ها بازداشت شدند. به گزارش دیلی صباح، شکایت یک رهبر محلی از گروه افراطی باجرانگ دال کافی بود تا پلیس این جوانان را به اتهام «اخلال در نظم عمومی» روانه بازداشتگاه کند. این اتفاق تنها آغاز یک رشته اقدامات مشابه در شهرهای مختلف هند بود.

در شهر پالی نیز چند خانواده مسلمان به دلیل نصب پوسترهایی در حمایت از فلسطین تحت پیگرد قرار گرفتند. پلیس محلی تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد و خانه‌های مردم را برای یافتن پوسترها و شعارهای ضد اسرائیلی جست‌وجو نمود. این رویکرد نشان می‌دهد که حتی ابتدایی‌ترین اشکال اعتراض مسالمت‌آمیز در هند امروز با برچسب «اقدام غیرقانونی» مواجه می‌شود.

در ماه مه، گروهی از فعالان عضو کمپین «تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل (BDS)» هنگام توزیع بروشور در پونا توسط افراط‌گرایان هندو مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مهاجمان آنها را «ضدملی» نامیدند و به پرچم فلسطین حمله کردند. به گزارش دیلی صباح، این گونه اقدامات خشونت‌آمیز علیه فعالان اجتماعی در حالی رخ می‌دهد که پلیس اغلب یا مداخله‌ای نمی‌کند یا حتی قربانیان را تحت بازجویی قرار می‌دهد.

یکی از موارد بحث‌برانگیز در ماه‌های اخیر، بازداشت مردی ۵۰ ساله در میرَت به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین بر بام خانه‌اش بود. او اکنون با پرونده قضایی مواجه است. این در حالی است که به گفته حقوقدانان هندی، هیچ قانون مشخصی در این کشور برافراشتن پرچم کشورهایی که با هند روابط دیپلماتیک دارند – از جمله فلسطین – را ممنوع نکرده است. طبق «کد پرچم هند» مصوب ۲۰۰۲، استفاده از پرچم خارجی تنها در صورتی محدود می‌شود که بی‌احترامی به پرچم ملی هند محسوب شود. با این وجود، صدها پرونده مشابه در ایالت‌های مختلف هند ثبت شده است.

به گزارش دیلی صباح، تنها نمایش پرچم یا نصب پوستر نیست که جرم‌انگاری می‌شود؛ حتی برگزاری مراسم مذهبی یا گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز هم در بسیاری مناطق با واکنش سخت پلیس روبه‌رو شده است. در مومبرا، پلیس ۳۵ نفر را به خاطر برگزاری دعای دسته‌جمعی در حمایت از فلسطین تحت تعقیب قرار داد. در دهلی نیز تظاهرات مقابل سفارت اسرائیل با خشونت پلیس و بازداشت گسترده معترضان همراه شد. همچنین، راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده در میدان تاریخی «آزاد میدان» بمبئی به دلیل مخالفت گروه‌های افراطی لغو گردید.

این در حالی است که گروه‌های نزدیک به جریان هندوـ‌ملی‌گرا آزادانه پرچم اسرائیل را در تجمعات خود برافراشته و حتی پرچم فلسطین را به آتش کشیده‌اند. در انتخابات دانشجویی دانشگاه جواهر لعل نهرو، اعضای شاخه دانشجویی حزب حاکم (ABVP) پرچم فلسطین را سوزاندند و شعارهای طرفدار اسرائیل سر دادند؛ اقدامی که هیچ واکنش رسمی علیه آن صورت نگرفت. به گزارش دیلی صباح، این تفاوت آشکار در برخورد پلیس و مقامات، نشان‌دهنده رویکرد سیاسی جدید دولت هند در قبال اسرائیل و فلسطین است.

برای دهه‌ها، هند یکی از حامیان اصلی فلسطین بود. این کشور در سال ۱۹۷۴ نخستین کشور غیرعرب بود که سازمان آزادی‌بخش فلسطین را به رسمیت شناخت و در سال ۱۹۸۸ نیز به عنوان اولین کشور جهان دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. اما امروز، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت نارندرا مودی، سیاست خارجی هند بیش از پیش به سمت نزدیکی با اسرائیل چرخش کرده است. این تغییر موضع در رأی‌گیری‌های سازمان ملل نیز مشهود است، جایی که هند از حمایت علنی از فلسطین خودداری کرده است.

با وجود فشارهای فزاینده، مسلمانان هند و گروه‌های حامی فلسطین همچنان بر حمایت خود از مردم غزه و کرانه باختری تأکید دارند. به گزارش دیلی صباح، حتی بازداشت‌ها، تهدیدها و سرکوب‌ها نیز نتوانسته است صدای همبستگی با فلسطین را خاموش کند. این صدای مقاومت همچنان در مساجد، دانشگاه‌ها و خیابان‌های هند شنیده می‌شود؛ هرچند با هزینه‌های سنگین شخصی برای کسانی که آن را به زبان می‌آورند.

 

برچسب ها: هند ، اسرائیل ، جنگ غزه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
متاسفانه در هند مسلمانها تحت فشار شدیدی هستند
250 میلیون مسلمان با یک میلیارد و 400 میلیون هندو
کار دولتی بهشون نمیدهند ..مودی بخاطر هندو های تندرو
سر کار امده
پس بنفع اش است که از اختلاف بین انها بنفع خودش استفاده کند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
به زودی باید کمک جمع کنیم برای نجات مسلمانان هندوستان ، از دست هندوها نجاتشون بدیم ، این جوری آینده مردم مسلمان در هند میبینم
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
از بس بدبخت و بازیچه هستن
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
منافع ملی بر هرچیزی ارجعیت دارد
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
هندوهای گاو پرست ، ترامپ و نتانیاهو می پرستند
۴
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۴:۲۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
شما چی میپرستی که اینقدر با فرهنگ و مودبی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
هندوهای گاو پرست ، ترامپ و نتانیاهو می پرستند
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
هندی های بوگندو از ترس پاکستان به اسرائیل پناه بردن
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۴:۲۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تو خوش بویی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
هندعقده زمان نادر شاه را دارد حالا خالی میکند
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خاک بر سر هندوها
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
از هندی که سیصد چهارصد سال ستعمره انگلیس بود به صدا ازشون درنیامد الان هم زیر سلطه امریکاست چه توقعی میتوان داشت
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خاک تو سرشون با یک میلیارد جمعیت بازم از اسراییل میترسند. برای همین آنقدر بدبخت و بیچاره توشون هست هر روز یه بلا از آسمان و زمین سرشون میاد
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
جالب اینجاست که میگن کشور 72 ملت و بزرگترین دموکراسی دنیا ،اینها تبلیغات صهیونیزم جهانی برای موجه نشان دادنه هند است.دقیقا مثل کشورهای اروپایی و آمریکا
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
به‌اصطلاح بزرگ ترین کشور دمکراسی است
ناندرا مودی .رابطه حسنه با ترامپ و بی بی نتیابو داره
و بهشون تجهیزات و حتی سرباز برای کمک به سرزمین های اشغالی فرستاده
ناندرا یک هندوی تندرو است و قبلا که فرناندار بوپال بود .در
یک کارخانه امریکایی. 5000 هزار مسلمان سوخته و کشته شدند و او اجازه داد که مسیول کارخانه که امریکایی بود
بدون محاکمه کشور هند را ترک کند
حسابی خوش خدمتی به امریکا کرده ...علیه مسلمان ها
۴
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهرام
۰۹:۵۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
کمکی که هند در جنگ دوازده روزه به اسرائیل کرد ، روسیه به ایران نکرد
۳
۱۸
پاسخ دادن
