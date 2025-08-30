اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اسامی رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید جنیدی‌مقدم- رضا محمدی رئیس سازمان سنجش  نفرات برتر آزمون سراسری را اعلام کرد.

او افزود:  آزمون سراسری اولین رویداد بزرگ علمی محسوب می شود که در دو نوبت اردیبهشت و تبر برگزار شد.

رضا محمدی تاکید کرد: آزمون سراسری در بالاترین کیفیت و امنیت برگزار شد.اکنون کارنامه داوطلبان زودتر از سال گذشته منتشر شده است.

وی ادامه داد: آزمون سال ۱۴۰۵ در یک نوبت برگزار خواهد شد. 

محمدی یادآور شد: نتایج علمی داوطلبان منتشر شده است‌. کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ امروز ۸ شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.

رئیس سازمان سنجش گفت: انتخاب رشته از روز شنبه ۱۱ شهریور لغایت ۱۵ شهریور انجام خواهد شد.

نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
صد ساله دخترا نصف دانشگاهها رو اشغال کردن و یه نوبل هم نتونستن بگیرن و اگه گذاشته بودن مردا رفته بودن دانشگاه ، الان واکسن سکته و سرطان هم کشف شده بود و دخترا مسئول مرگ صدها میلیون نفرن یکی نیست به اینا بگه چرا با کولی بازی و زورگویی بشریت رو به کشتن میدین
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
ماشا الله دو قلوهای انسانی
۰
۰
پاسخ دادن
