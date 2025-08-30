اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد

ایران و جنگ ۱۲ روزه؛ نمایش قدرتی که موازنه قوا را تغییر دادمرشایمر: ایرانیها اسرائیل را ترکاندند
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید جنیدیمقدم- رضا محمدی رئیس سازمان سنجش نفرات برتر آزمون سراسری را اعلام کرد.
او افزود: آزمون سراسری اولین رویداد بزرگ علمی محسوب می شود که در دو نوبت اردیبهشت و تبر برگزار شد.
رضا محمدی تاکید کرد: آزمون سراسری در بالاترین کیفیت و امنیت برگزار شد.اکنون کارنامه داوطلبان زودتر از سال گذشته منتشر شده است.
وی ادامه داد: آزمون سال ۱۴۰۵ در یک نوبت برگزار خواهد شد.
محمدی یادآور شد: نتایج علمی داوطلبان منتشر شده است. کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ امروز ۸ شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.
رئیس سازمان سنجش گفت: انتخاب رشته از روز شنبه ۱۱ شهریور لغایت ۱۵ شهریور انجام خواهد شد.