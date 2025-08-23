کارشناس کشاورزی گفت: با توجه به سوختن بوته‌ها ناشی از گرمای هوا و خشکسالی و کاهش عملکرد تولید قیمت میوه و صیفی با نوساناتی رو‌به‌رو شده که از پنجم شهریور قیمت‌ها تا حدودی کاهش خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی گفت: با توجه به تنش های گرمایی و افزایش دمای هوا، عرضه کاهو به یک سوم کاهش یافته است که همین امر موجب شده با نرخ ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان در میدان مرکزی عرضه شود.

وی قیمت کنونی هرکیلو خیار را ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به خشکسالی و کم آبی، قیمت خیار نوساناتی داشته که پیش بینی می شود از ۵ شهریورماه ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش نرخ داشته باشیم.

دارایی نژاد ادامه داد: در حال حاضر هرکیلو هلو هسته جدا با نرخ ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، شلیل ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، گیلاس ۱۷۰ تا ۲۲۰ هزارتومان، هلو انجیری ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، انگور ۳۰ تا ۹۰ هزارتومان، گلابی ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، انجیر ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، آلو سیاه ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان، پسته تازه ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان، هندوانه ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان، طالبی ۳۰ تا ۴۵ هزارتومان، خربزه ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۴۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۵۰ هزارتومان، موز هندی ۱۳۰ هزارتومان و انبه ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان در میدان عرضه می شود.

کارشناس کشاورزی با بیان اینکه خشکسالی در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است، گفت: بنابر آمار تا ۱۰ روز گذشته ورودی بار میوه و صیفی در میدان مرکزی ۲۰ هزارتن بود که متاسفانه سوختن بوته ها و کاهش عملکرد ناشی از خشکسالی و گرمای هوا موجب شده تا توزیع روزانه به ۹ تا ۱۵ هزارتن برسد.

