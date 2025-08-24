باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: طی ۵ ماه گذشته قیمت جوجه از نرخ مصوب کمتر بود به طوریکه هفته اخیر هر قطعه جوجه از ۱۴ تا ۲۳ هزارتومان بود که با استمرار این روند کار تولیدکنندگان مرغ مادر سخت می شود.

به گفته وی، با توجه به آنکه صحبت هایی از تغییر نرخ ارز بود، واردکنندگان نهاده عرضه نکردند که همین امر منجر به کاهش انگیزه مرغداران برای جوجه ریزی شد که با تلاش های وزارت جهاد مجدد نهاده دامی در سامانه بازارگاه بارگزاری شد که منجر به بازگشت شرایط به روال عادی و ثبات قیمت جوجه شد.

صدیق پور متوسط قیمت هرقطعه جوجه یکروزه را ۲۳ تا ۲۴ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید متوسط قیمت هر قطعه جوجه باید ۳۰ هزارتومان باشد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته جوجه ریزی مرداد ۱۴۳ تا ۱۴۵ میلیون قطعه است و با توجه به عدم‌ جذب جوجه در دوران جنگ تحمیلی گله های برخی واحدها تولک رفتند که از شهریور پیش بینی می شود با بازگشت این گله ها به چرخه تولید، در نیمه دوم شرایط خوبی را پشت سر بگذرانیم به طوریکه در نیمه دوم سال کمبودی نخواهیم داشت.

به گفته وی، با توجه به آنکه تولید مرغ خطی است، کمبودی در عرضه نداریم و جای هیچ گونه نیست.

صدیق پور با بیان اینکه نیازی به واردات جوجه نداریم، افزود: با توجه به انکه برخی گله ها در تیر و خرداد تو لک رفتند و از شهریور مجدد به چرخه تولید باز می‌گردند،براین اساس پیک تولید در ماه های ابان، آذر و دی است که جوجه شب عید را تامین می کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه گفت: با توجه به حجم تولید جوجه پیش بینی می شود که از سال اینده به طور متوسط ماهانه ۱۰ میلیون قطعه صادرات داشته باشیم.