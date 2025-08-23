عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات کشور گفت: بنابر آمار ۷۰ درصد حبوبات تولید داخل و ۳۰ درصد وارداتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ناصر مرادی عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات کشور گفت: سهمیه بندی واردات محدودیت هایی ایجاد می کند، درحالیکه اگر نباشد بازار به سهولت تنظیم می شود و در شرایطی که نیاز به مصرف باشد، این روند چرخشی است.

به گفته وی، از اوایل ۱۴۰۳ جهاد کشاورزی برمبنای نظرات بانک مرکزی و تخصیص ارز محدودیت ها ایجاد می کنند و باید ارز یارانه ای حذف کنند و عرضه و تقاضا بر مبنای نیاز باشد.

مرادی ادامه داد: در حال حاضر سهمیه های فصلی واردکنندگان کم شده به طوریکه در فصل بهار و تابستان سهمیه کاهشی شده است و دولت بحث سهمیه را باید حذف کند تا بازار کار خودش را انجام دهد.
عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات با بیان اینکه کسری حبوبات  از طریق کشور فراهم می شود، افزود: با توجه به آنکه نرخ تورم روی قیمت تولیدات داخل اثر گذار است، از این رو نباید انتظار داشت ۲ سال پیش که هرکیلو نخود ۵۰ هزارتومان بوده امروز با همین نرخ عرضه شود، لذا باید عدالتی در قیمت برمبنای هزینه کرد کشاورز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه قیمت های دستوری راهکار تنظیم بازار نیست، افزود: صادرات را به بهانه افزایش قیمت نباید ممنوع کنیم چراکه باعث دلسردی کشاورز و افزایش واردات می شود، لذا قیمت برمبنای هزینه تولید و تورم باشد تا کشاورز با استفاده نهاده بهتر افزایش تولید داشته باشیم.

این مقام مسئول با تاکید بر این موضوع که محدودیت ها از سر راه واردکننده باید برداشته شود، بیان کرد: با افزایش تولید و واردات مناسب بازار تنظیم می شود،  درحالیکه  رونق صادرات به نفع  کشاورز است، اما متاسفانه شاهد محدودیت و ممنوعیت هستیم که  این امر به ضرر تولید و مصرف کننده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد حبوبات تولید داخل و ۳۰ درصد وارداتی است، افزود: شرایط جوی، آفات و برخی عوامل دیگر منجر به اختلاف ۵ درصدی تولید می شود، حال برمبنای شرایط اقلیمی آب و هوایی و نیاز حبوبات به آب باید حمایت صورت بگیرد تا در آینده کمبود بازار جبران می شود.

 عضو هیئت مدیره اتحادیه  انجمن حبوبات گفت: با افزایش سطح زیرکشت در سال های آتی و توزیع بذور با بهره وری بالا و آموزش به کشاورزان و خروج از کشت سنتی نیازی به واردات نخواهیم داشت و تنها در برخی محصولات مثل حبوبات به خاطر کشت آبی نیاز به واردات داشته باشیم که رقم از الان‌کمتر است.

برچسب ها: تولید حبوبات ، واردات حبوبات ، قیمت حبوبات
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۷:۲۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
پس حبوبات وارداتی وزیر جهاد سر از کجا در آورد؟
۰
۰
پاسخ دادن
