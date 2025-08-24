باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می برد، گفت: با تو جه به فصل برداشت برنج، قیمت برنج ایرانی روند کاهشی داشته است.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود عرضه روغن مرتفع شده است، افزود: مشکل حاشیه سود روغن کماکان چالشی است به طوریکه ۳ درصد کمتر از نرخ درج شده بر روی کالا عرضه می کنند، درحالیکه با احتساب حاشیه سود قانونی بالاتر از نرخ درج شده می شود که این امر دیدگاه دستگاه های نظارتی تخلف است. براین اساس حاشیه سودنهایی باید در نظر گرفته شود.

کنگری ادامه داد: با توجه به نزدیک فصل برداشت، قیمت لوبیا چیتی روند کاهشی داشته و مابقی محصولات همانند گذشته قیمت با ثیات بوده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی به ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزارتومان رسیده است، افزود: با افزایش عرضه برنج طی ۱۰ روز آینده روند کاهش قیمت شیب بیشتری خواهد داشت.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در ۲۰ روز گذشته قیمت هرکیلو برنج پاکستانی ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان و هندی ۷۰ تا ۷۵ هزارتومان است، گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو برنج پاکستانی در بنکداری ها ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان و هندی ۵۸ تا ۶۰ هزارتومان است‌.