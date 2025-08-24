رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ثبات قیمت اقلام اساسی در بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می برد، گفت: با تو جه به فصل برداشت برنج، قیمت برنج ایرانی روند کاهشی داشته است. 

وی با بیان اینکه مشکل کمبود عرضه روغن مرتفع شده است، افزود: مشکل حاشیه سود روغن کماکان چالشی است به طوریکه ۳ درصد کمتر از نرخ درج شده بر روی کالا عرضه می کنند، درحالیکه با احتساب حاشیه سود قانونی بالاتر از نرخ درج شده می شود که این امر دیدگاه دستگاه های نظارتی تخلف است. براین اساس حاشیه سودنهایی باید در نظر گرفته شود.

کنگری ادامه داد: با توجه به نزدیک فصل برداشت، قیمت لوبیا چیتی روند کاهشی داشته و مابقی محصولات همانند گذشته قیمت با ثیات بوده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی به ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزارتومان رسیده است، افزود: با افزایش عرضه برنج طی ۱۰ روز آینده روند کاهش قیمت شیب بیشتری خواهد داشت.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در ۲۰ روز گذشته قیمت هرکیلو برنج پاکستانی ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان و هندی ۷۰ تا ۷۵ هزارتومان است، گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو برنج پاکستانی در بنکداری ها ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان و هندی ۵۸ تا ۶۰ هزارتومان است‌.

برچسب ها: اقلام اساسی ، قیمت برنج
خبرهای مرتبط
قیمت برنج بیش از ۱۰۰ هزارتومان ارزان شد+فیلم
بازار برنج کی به تعادل می‌رسد؟
وزیر کشاورزی: تعاونی‌ها برای تنظیم‌گری قیمت برنج وارد بازار می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزش باد شدید در نواحی جنوب شرق کشور تا ۵روز آینده
ترافیک سنگین در محور رشت _ قزوین
مسکن استیجاری کی به کمک زوج‌های جوان می آید؟
جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی بانک مرکزی
نرخ منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
رگبار باران در جنوب و جنوب‌شرق کشور
کاهش بار اداری مالی در اقتصاد کشور از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی
یک میلیون خانواده در صف دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران چقدر است؟
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۴۵ هزارتن رسید
آخرین اخبار
بهره‌برداری از طرح‌های معدنی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار در هفته دولت
راهکار تنظیم بازار برنج در کشور چیست؟
یک میلیون خانواده در صف دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران چقدر است؟
سرمایه گذاری ۱۷۰ همتی در بخش دریایی و بندری کشور
جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی بانک مرکزی
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۴۵ هزارتن رسید
رگبار باران در جنوب و جنوب‌شرق کشور
نرخ منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
کاهش بار اداری مالی در اقتصاد کشور از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی
مسکن استیجاری کی به کمک زوج‌های جوان می آید؟
ترافیک سنگین در محور رشت _ قزوین
وزش باد شدید در نواحی جنوب شرق کشور تا ۵روز آینده
۱۲۶۹ پروژه در خراسان رضوی با اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود
هیچ کمبودی در اتوبوس برای بازگشت زائران وجود ندارد
یک نیروگاه خورشیدی دیگر به مدار تولید برق کشور پیوست
برق نیروگاه خورشیدی کوی فراز تهران وارد شبکه شد
رفیع زاده: کارکنان دولت ستون‌های استوار بنای حکمرانی مردمی هستند
ضرورت تنظیم دور آبیاری باغات جهت کاهش تنش آبی
عملکرد تولید زعفران یک سوم پتانسیل واقعی است
صادرات محصولات کشاورزی ۱۰ درصد افزایش یافت
استقرار ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس درپایانه امام رضا(ع)+فیلم
شفاف‌سازی شرکت ملی نفت درباره انتصابات شرکت بهینه‌سازی
افزایش نظارت بر بازار املاک کشور از طریق اتصال به سامانه املاک و اسکان
ممنوعیت تردد در برخی از محور‌های شمالی کشور
وفور کالا‌های اساسی در بازار/ شکر زیر قیمت مصوب عرضه می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲ شهریور ماه
بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می برد
یک‌چهارم علوفه مراتع قابل بهره برداری است
ثبت رکورد‌های جدید تولید نفت و گاز در شرایط تحریم و جنگ