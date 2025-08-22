باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، به دلیل نحوه مدیریت جنگ روسیه و اوکراین انتقاد و تاکید کرد که کی‌یف هیچ شانسی برای پیروزی در این جنگ ندارد.

ترامپ روز پنجشنبه در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» گفت که بایدن فقط به اوکراین سلاح‌های دفاعی داده است و پیروزی در جنگ بدون حمله به کشور اشغالگر بسیار دشوار، اگر نگوییم غیرممکن، است.

او در ادامه افزود: «این مثل یک تیم ورزشی فوق‌العاده است که دفاع خوبی دارد، اما اجازه ندارد در منطقه حمله بازی کند؛ بنابراین هیچ شانسی برای پیروزی وجود ندارد. همین امر در مورد اوکراین و روسیه نیز صدق می‌کند.»

روز دوشنبه، کاخ سفید میزبان نشستی بود که ترامپ در آن با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی‌اش، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، گفت‌و‌گو کرد.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز در این نشست حضور داشتند.

نشست کاخ سفید پس از یک دیدار قبلی میان ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در روز جمعه در ایالت آلاسکای آمریکا برگزار شد. در این دیدار، دو رهبر راه‌های آتش‌بس میان روسیه و اوکراین و روابط دوجانبه را بررسی کردند.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه حملات نظامی خود را علیه کشور همسایه خود، اوکراین، آغاز کرده است و شرط پایان آن را، چشم‌پوشی کی‌یف از پیوستن به نهاد‌های نظامی غربی مانند ناتو اعلام کرده است، که اوکراین آن را «مداخله» در امور خود می‌داند.

