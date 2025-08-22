ترامپ با انتقاد از سیاست‌های بایدن در قبال جنگ اوکراین، اعلام کرد که کی‌یف با استراتژی فعلی هیچ شانسی برای پیروزی در برابر روسیه ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، به دلیل نحوه مدیریت جنگ روسیه و اوکراین انتقاد و تاکید کرد که کی‌یف هیچ شانسی برای پیروزی در این جنگ ندارد.

ترامپ روز پنجشنبه در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» گفت که بایدن فقط به اوکراین سلاح‌های دفاعی داده است و پیروزی در جنگ بدون حمله به کشور اشغالگر بسیار دشوار، اگر نگوییم غیرممکن، است.

او در ادامه افزود: «این مثل یک تیم ورزشی فوق‌العاده است که دفاع خوبی دارد، اما اجازه ندارد در منطقه حمله بازی کند؛ بنابراین هیچ شانسی برای پیروزی وجود ندارد. همین امر در مورد اوکراین و روسیه نیز صدق می‌کند.»

روز دوشنبه، کاخ سفید میزبان نشستی بود که ترامپ در آن با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی‌اش، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، گفت‌و‌گو کرد.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز در این نشست حضور داشتند.

نشست کاخ سفید پس از یک دیدار قبلی میان ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در روز جمعه در ایالت آلاسکای آمریکا برگزار شد. در این دیدار، دو رهبر راه‌های آتش‌بس میان روسیه و اوکراین و روابط دوجانبه را بررسی کردند.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه حملات نظامی خود را علیه کشور همسایه خود، اوکراین، آغاز کرده است و شرط پایان آن را، چشم‌پوشی کی‌یف از پیوستن به نهاد‌های نظامی غربی مانند ناتو اعلام کرده است، که اوکراین آن را «مداخله» در امور خود می‌داند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
لاوروف برای دیدار پوتین با زلنسکی شرط گذاشت
گزارش رویترز از خواسته‌های اصلی پوتین برای صلح در اوکراین
به گزارش فارن پالیسی؛
روسیه چه میزان از خاک اوکراین را در اختیار دارد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
هر شب خواب جایزه صلح نوبل رو میبینه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ترامپ که از او یک غول افسانه ای ساخته بودند و فکر می کردند ناجی آمریکا ووو است ، دارد تبدیل می شود به شکست خورده ترین و ناکام ترین رئیس جمهور آمریکا در میان همه روسای جمهور آن کشور و طبق پیش بینی شهید بزرگوار ابومهدی المهندس ان شاالله آمریکا بدست همین ترامپ نابود خواهد شد .
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مردک اسکل میگفت یک هفته ای جنگ اوکراین تمام میکنه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
فعلا که هیشکی حسابت نمیکنه و جنگ اوکراین رو تموم نمیکنن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
حالا زلینسکی و مردم اوکراین که با طناب پوسیده کودتا و
انقلاب مخملی و شرط پیوستن اوکراین به ناتو
و وعده و وعید امریکا برای سرمایه گذاری میلیاردی
در اوکراین به ته چاه افتادند با
از دست دادن یک چهارم وطن .نابودی اقتصاد و کشتار و سرگردانی مردم اوکراین و از دست دادن معادن به ترامپ
نمونه بارزی اعتماد و باور کردن امریکا است
قابل توجه غرب زدگان ایرانی در داخل و خارج وطن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
درست میگه .کلاه قرمزی سالخورده
ترامپ دیگه برایش مهم نیست که چه بلایی سر زلیسنکی و اوکراین میاد
به معادن اوکراین دست یافته
فقط میخواهد جنگ را تمام کند تا سریع استخراج معادن اوکراین را شروع کند
و بعد مدعی جایزه صلح نوبل بشه .جونکه جنگ اوکراین را خاتمه داده
همین و بس
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
هیچ وقت عاقل نمی‌گوید غرب شانس پیروزی در مقابل دشمن خود را ندارد مگر ریگی توی کفش ترامپ باشد.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
آررررره. اوکراین رو هم دو دستی تحویل ترامپ بدین بره. از اول نقشش همین بود میدونست در برابر روسیه هیچ شانسی واسه پیروزی درجنگ نداره
۰
۲
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است