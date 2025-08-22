با وجود تحریم‌های سنگین، شرکت‌های خدمات نفتی آمریکایی همچنان در روسیه فعال هستند و درآمد‌های خود را افزایش می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت آمریکایی خدمات میادین نفتی «ودرفورد اینترنشنال»، با وجود تحریم‌های سخت‌گیرانه جدید برای محدود کردن جریان دلار‌های نفتی، در حال گسترش فعالیت‌های خود در روسیه است.

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، این شرکت مستقر در هیوستون، ۷ درصد از درآمد ۲.۴ میلیارد دلاری خود در نیمه اول سال جاری را از روسیه به دست آورده است، در حالی که این رقم در سال قبل ۵ درصد بوده است.

بر اساس تحلیل پرونده‌های مالی، ارزش عملیات این شرکت در روسیه در پایان ژوئن به ۳۳۲ میلیون دلار وجه نقد و دارایی‌های دیگر رسید، در حالی که این رقم در پایان سال ۲۰۲۴، ۲۳۳ میلیون دلار بود.

این روزنامه حدود ۱۰۰ آگهی شغلی را که توسط ودرفورد از اواخر ماه فوریه (زمان اجرایی شدن تحریم‌های جدید آمریکا) در روسیه منتشر شده بود، رصد کرده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که برخی از واحد‌های روسی شرکت‌های آمریکایی همچنان به تأمین تجهیزات و خدمات حیاتی برای بخش نفت و گاز روسیه ادامه می‌دهند.

شرکت‌های بیکر هیوز و هالیبرتون پس از تهاجم فوریه ۲۰۲۲، فعالیت‌های خود در روسیه را به مدیران محلی فروختند و از این کشور خارج شدند، اما شرکت اس‌ال‌بی (نام قبلی: شلمبرژه) همچنان به فعالیت خود در روسیه ادامه می‌دهد و هزاران کارمند در آنجا دارد. واحد روسی این شرکت نیز از اواخر فوریه ۳۸۲ شغل جدید آگهی کرده است.

در همین راستا گروهی متشکل از بیش از ۵۰ عضو از هر دو حزب در کنگره، خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر بر خدمات میادین نفتی برای تحت فشار قرار دادن اس‌ال‌بی و سایر شرکت‌های آمریکایی برای خروج از روسیه شده‌اند.

لوید داگت، نماینده دموکرات، گفت که ادامه فعالیت این شرکت‌ها به منزله دور زدن تحریم‌ها است و از ترامپ خواست تا به سیاست «سازش» پایان دهد.

کارشناسان حقوقی و انرژی معتقدند که شرکت‌های آمریکایی با استفاده از خلأ‌های قانونی، به فعالیت خود در روسیه ادامه می‌دهند. آنها عملیات خود را به عنوان واحد‌های مستقل تحت نظارت روس‌ها و با کنترل‌هایی که ارتباط با دفتر مرکزی در ایالات متحده را محدود می‌کند، سازماندهی کرده‌اند.

سرگئی واکولنکو، پژوهشگر، معتقد است که حداقل ۵۰ درصد احتمال دارد که درآمد‌های حاصل شده در داخل روسیه باقی بماند و در همانجا دوباره سرمایه‌گذاری شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: تحریم روسیه ، شرکت های آمریکایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
شیطان بزرگ هنگام دور زدن ، به دره سقوط کرد
۰
۱
