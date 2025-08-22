کمیته هماهنگی مقاومت عراق با هشدار درباره پرواز‌های فزاینده آمریکا، اعلام کرد که نیروهایش آماده‌اند و خواستار عقب‌نشینی کامل آمریکا از خاک عراق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -کمیته هماهنگی مقاومت عراق، تاکید کرد که «دستان مردان مقاومت عراق هنوز برای دفاع از عراق و مردمش، و همچنین حشدالشعبی که آمریکا و ابزار‌های آن در منطقه از دشمنی با آن دست نمی‌کشند، بر روی ماشه است.»

این بیانیه افزود: «این امر بر عراقی‌ها واجب می‌کند که کرامت مردانش را حفظ کنند و حرمت پادگان‌هایش را نگاه دارند، به ویژه پادگان صقر متعلق به حشدالشعبی که همواره مجاهدینی را پرورش داده که از دولت و نظام سیاسی آن محافظت کرده‌اند.»

کمیته هماهنگی مقاومت اعلام کرد: «آمریکای شرور، سیاست‌های پلید خود علیه ملت‌ها را تغییر نخواهد داد و نمی‌توان به پیمان‌ها و اقدامات مشکوک آن اعتماد کرد.»

این کمیته همچنین اشاره کرد: «در حالی که آمریکا نیرو‌های خود را در مکان‌هایی که امن‌تر می‌پندارد جابه‌جا کرده و تعدادشان را در پادگان‌ها و پایگاه‌هایش کاهش داده، در مقابل، پرواز‌های هوایی خود را با پهپاد‌ها و هواپیما‌های جنگی در آسمان عراق افزایش داده است. این کار به منظور نقض بیشتر حاکمیت کشور ما و نادیده گرفتن اراده مردم ما انجام می‌شود.»

این نهاد عراقی، دستگاه‌های دولتی و مجلس عراق را به ایفای نقش خود از طریق کمیته‌های مربوطه فراخواند تا «جابه‌جایی نیرو‌های اشغالگر آمریکایی را پیگیری و آنها را به عقب‌نشینی واقعی ملزم کنند تا حاکمیت کامل عراق بر زمین و آسمانش تضمین شود.»

اظهارات کمیته هماهنگی مقاومت در سایه فشار‌های خارجی مختلفی علیه مقاومت در عراق، به ویژه به دلیل عدم تصویب قانون الحشدالشعبی در مجلس، مطرح می‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: مقاومت عراق ، نظامیان آمریکایی در عراق ، الحشد الشعبی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
لعنت بر کسانی که به محور مقومت خیانت می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ملتها در حال بیداری تازه فهمیده‌اند که از آمریکا و اسرائیل برایشان آبی گرم نمیشه وووووووو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مردم خواستار خروج اتباع افغانی از کشور هستند
با خواست مردم بازی نکنید
یارانه آب برق گاز مسکن کار از مردم گرفتند افغانی
چرا پاسخگو مردم نیستید
جوان‌ها مردم بیکار هستند از دست افغانی
چه مجاز غیر مجاز همه‌شون بیرون کنید افغانی‌ها را
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
افغانی‌ها را بیرون کنید جوان‌ها ملت بیکار هستند
Austria
ناشناس
۰۹:۴۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اگه دنبال کار می گردی ، برو تو شهرداری برای پاک بانی نیرو می خواهند. اگه حال کار داشته باشی ، کار زیاده .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تمام گروههای مسلح کشورهای متطقه باید در ارتش خود ادغام شده و تحت یک فرماندهی واحد نشات گرفته از قانون اساسی حافظ امتیت و تمامیت ارضی خود باشند و از هیچ قدرت خارجی دستور نگیرند.
Czechia
ناشناس
۰۷:۵۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
یعنی داری طعنه میزنی که حزب الله و حشدالشعبی بروند زیر بیرق ارتش لبنان و عراق ؟ خب اگه رفتند زیر بیرق ارتش کشورشان مطمئن باش که به یک هفته نرسیده آنها را به بهانه های مختلف پاکسازی کرده و از ارتش اخراج خواهند کرد !!!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اولتیماتوم بدهند اگر خارج نشدند حمله همه جانبه علیه تمامی پایگاه های امریکا حمله بکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
هیچ غلطی نمیتوانید بکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
منظور کی ها؟
اشتباه مثبت دادم
