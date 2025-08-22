باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -کمیته هماهنگی مقاومت عراق، تاکید کرد که «دستان مردان مقاومت عراق هنوز برای دفاع از عراق و مردمش، و همچنین حشدالشعبی که آمریکا و ابزار‌های آن در منطقه از دشمنی با آن دست نمی‌کشند، بر روی ماشه است.»

این بیانیه افزود: «این امر بر عراقی‌ها واجب می‌کند که کرامت مردانش را حفظ کنند و حرمت پادگان‌هایش را نگاه دارند، به ویژه پادگان صقر متعلق به حشدالشعبی که همواره مجاهدینی را پرورش داده که از دولت و نظام سیاسی آن محافظت کرده‌اند.»

کمیته هماهنگی مقاومت اعلام کرد: «آمریکای شرور، سیاست‌های پلید خود علیه ملت‌ها را تغییر نخواهد داد و نمی‌توان به پیمان‌ها و اقدامات مشکوک آن اعتماد کرد.»

این کمیته همچنین اشاره کرد: «در حالی که آمریکا نیرو‌های خود را در مکان‌هایی که امن‌تر می‌پندارد جابه‌جا کرده و تعدادشان را در پادگان‌ها و پایگاه‌هایش کاهش داده، در مقابل، پرواز‌های هوایی خود را با پهپاد‌ها و هواپیما‌های جنگی در آسمان عراق افزایش داده است. این کار به منظور نقض بیشتر حاکمیت کشور ما و نادیده گرفتن اراده مردم ما انجام می‌شود.»

این نهاد عراقی، دستگاه‌های دولتی و مجلس عراق را به ایفای نقش خود از طریق کمیته‌های مربوطه فراخواند تا «جابه‌جایی نیرو‌های اشغالگر آمریکایی را پیگیری و آنها را به عقب‌نشینی واقعی ملزم کنند تا حاکمیت کامل عراق بر زمین و آسمانش تضمین شود.»

اظهارات کمیته هماهنگی مقاومت در سایه فشار‌های خارجی مختلفی علیه مقاومت در عراق، به ویژه به دلیل عدم تصویب قانون الحشدالشعبی در مجلس، مطرح می‌شود.

منبع: المیادین