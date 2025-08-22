باشگاه خبرنگاران جوان -کاظم غریب آبادی و حجتالاسلاموالمسلمین سید علی عماد با آیتالله ناصر مکارم شیرازی دیدار و گفتگو کردند؛ این دیدار در جریان سفر غریب آبادی به قم انجام شد و طی آن مسائل فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی با حضور مرجع تقلید شیعیان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بر ضرورت همافزایی میان روحانیت و دستگاههای اجرایی و دیپلماسی کشور برای تبیین جایگاه ایران در عرصه جهانی و پاسخ به مسائل کلان جامعه تأکید شد.
غریب آبادی و عماد در این دیدار گزارشی از روند فعالیتهای جاری در حوزه ارتباطات روحانیت و دیپلماسی کشور ارائه کردند.
منبع:فارس