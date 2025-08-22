در پنجره نقل و انتقالات تابستانی، باشگاه استقلال بنا به درخواست کادرفنی، اقدام به جذب بازیکنان متعددی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رسانه باشگاه استقلال در توضیح این خبر آورده است: «آنتونیو آدان، موسی جنپو، یاسر آسانی، عارف آقاسی، عارف غلامی، سعید سحرخیزان، رستم آشورماتوف، داکنز نازون، حسین گودرزی، حبیب فرعباسی، امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده بازیکنانی بودند که به استقلال پیوستند.

این بازیکنان در کنار بازیکنانی، چون روزبه چشمی، رامین رضاییان، اندونگ، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی، علیرضا کوشکی، آرمین سهرابیان، مهران احمدی، ماشاریپوف، محمدرضا آزادی، ضرغام سعداوی، آریا حسینی‌فرد، ابوالفضل زمانی، ابوالفضل ذلیخایی، حسام اسکندری و بازگشت سامان فلاح که با تلاش‌های صورت گرفته در استقلال حفظ شدند، تیم استقلال را در فصل جاری تشکیل می‌دهند.

همچنین سید حسین حسینی، آرش رضاوند، مهرداد محمدی، مسعود جوما، محمدرضا خالدآبادی، محمد حسین مرادمند، زبیر نیک‌نفس، جوئل کوجو (قرضی)، رافائل سیلوا، ایمان سلیمی، امیرعلی صادقی، مجتبی هاشمی‌نسب (قرضی) و امیرحسین نیک‌پور از استقلال جدا شدند که باشگاه استقلال از زحمات تمامی این عزیزان مجددا تشکر و قدردانی می‌کند.

گفتنی است که با توجه به قوانین نقل و انتقالاتی، در صورت درخواست کادرفنی امکان جذب بازیکن آزاد در استقلال کماکان وجود دارد.»

منبع: مهر

