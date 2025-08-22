باشگاه خبرنگاران جوان ـ قصی الضحاک در نشست شورای امنیت درباره سوریه، گفت: (رژیم) اسرائیل به تجاوزهای خود به سوریه و طرحهای توسعه طلبانه که برخلاف قوانین بین المللی است و به طور مستقیم حاکمیت کشورها و امنیت و صلح منطقهای و جهانی را تهدید میکند، ادامه میدهد.
وی گفت: حکومت سوریه بر مخالفت قاطع خود با هر تلاشی برای تقسیم سوریه و اجرای سیاستهای ویرانگر خارجی و مخالفت با هر اقدامی که به اتحاد و آشتی منجر نشود، تاکید میکند.
الضحاک گفت: برای عبور از چالشها باید همبستگی و همکاری با سوریه افزایش یابد و از بخشهای حیاتی حمایت و به تعهدات انجام شده برای کمک به طرحهای انسانی، عمل شود.
وی تصریح کرد: سوریه در این مرحله حساس به ادامه حمایتهای مثبت بین المللی امیدوار است.
سفیر سوریه در سازمان ملل متحد، گفت: ملت سوریه بر هر تلاشی برای فتنه افکنی و تفرقه غلبه خواهند کرد و این کشور به رغم همه مشکلات، یکپارچه باقی خواهد ماند.
الضحاک در پایان خواستار ادامه حمایتها از سوریه برای بستن صفحه دردناک جنگ و رنجهای ملت سوریه شد.
منبع: ایرنا