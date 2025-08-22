باشگاه خبرنگاران جوان ـ آنروا در این بیانیه اعلام کرد که خدمات دهی این سازمان در شهر غزه جایی که ارتش رژیم صهیونیستی قصد اشغال آن را دارد، با تشدید حملات نظامی اسرائیل با خطر شدیدی مواجه است.
این سازمان همچنین در این بیانیه گفت که نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت غزه آواره شدهاند و وضعیت پناهگاهها وخیم است و هرگونه آوارگی بیشتر، وضعیت فاجعهبار را بدتر خواهد کرد.
آنروا پیشتر در گزارشی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت که بررسی حدود ۱۰۰ هزار کودک نشان میدهد که نزدیک به یکسوم کودکان شهر غزه دچار سوء تغذیه هستند؛ افزایشی که ۶برابر وضعیت پیش از فروپاشی آتشبس گزارش شده است.
این سازمان تاکید کرد که این بحران یک فاجعه طبیعی نیست، بلکه قحطی ساخته دست بشر است و ادامه ممانعت از ورود کمکهای انساندوستانه به مدت حدود ۶ ماه شدت فاجعه را افزایش داده است.
طبق این گزارش، انبارهای آنروا در مصر و اردن حاوی کمکهایی به اندازه ۶ هزار کامیون است که شامل غذای کافی برای سه ماه میشود، اما محدودیتهای رژیم صهیونیستی مانع رسیدن آن به نوار غزه شده است.
آنروا هشدار داد: اگر اراده سیاسی برای اجازه ورود کمکهای حیاتی وجود نداشته باشد، مرگ کودکان بیشتری در غزه ادامه خواهد یافت.
یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طرح حمله به شهر غزه را که توسط ایال زامیر رئیس ستاد و تیم فرماندهی ارشد ارتش اسرائیل به او ارائه شده بود، تصویب کرد و آن را عملیات «ارابههای گدعون۲» نامید.
کاتس با تأکید بر اینکه طرح کنونی ادامه عملیات «ارابههای گدعون» است، مدعی شد: مرحله اول این عملیات منجر به شکست جنبش حماس و تسلط ارتش بر ۷۵ درصد از نوار غزه شد و زیرساختهای زیرزمین و روی زمین حماس را از بین برد.
به گفته وی، عملیات کنونی نیز با هدف شکست حماس، فراهمکردن شرایط برای پایان دادن به جنگ، در عین حال آزادی همه اسرا، خلع سلاح حماس و تبعید چهرههای ارشد آن، غیرنظامی کردن غزه، تأمین فضای امنیت شهرکهای صهیونیستی و حفظ آزادی عمل ارتش در غزه آغاز میشود.
رژیم صهیونیستی در حالی مرحله دوم عملیات ارابههای گدعون را شروع میکند که عمده مقامات امنیتی و نظامی صهیونیستی و ۷۱ درصد از اسرائیلیها خواهان پایان جنگ غزه و توافق با حماس برای آزادی اسیران هستند.
همچنین سران نظامی و امنیتی بارها با هشدار اینکه طرح اشغال شهر غزه نیز مانند سلسله عملیات گذشته شکست خواهد خورد، اذعان کردهاند که غزه مانند افغانستان و ویتنام برای آمریکا به باتلاقی برای اسرائیل تبدیل شده است.
در همین ارتباط، «عامیت هالوی» نماینده کنست و عضو کمیته امور خارجی و دفاعی رژیم صهیونیستی نیز نسبت به شکست طرح اشغال شهر غزه هشدار داد و افزود: مرحله دوم عملیات ارابههای گدعون مانند مرحله اول شکست خواهد خورد و بهای سنگینی را بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد و همچنین ارتش به اهداف تعیینشده دست نخواهد یافت.
علاوه بر این، نامگذاری طرح اشغال شهر غزه به «ارابههای گدعون۲» توسط وزیر جنگ مورد تمسخر کاربران صهیونیستی شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
در همین حال، «صیون نانوس» خبرنگار شبکه ۱۲ در کانال تلگرامی خود با تأکید بر شکست مرحله اول عملیات نوشت: عملیات ارابههای گدعون یک منجر به شکست حماس شد و اکنون ما به سراغ عملیات ارابههای گدعون ۲ با هدف شکست حماس میرویم. این یک شوخی نیست، بلکه بیانیه رسمی وزارت جنگ است.
منبع: ایرنا