باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد سرخپوشان در فصل نقل و انتقالات اظهار کرد: تیم پرسپولیس که میخواهد در قواره قهرمانی باشد و از چندین سال قهرمانی اش در سالهای گذشته دفاع کند، عملکردش در نقل و انتقالات رضایت بخش نبوده است . به طور کلی یکسری از بازیکنان را کارتال گرفت که هاشمیان این بازیکنان را قبول ندارد و لیستی هم هاشمیان داده که باشگاه نمیتواند رضایت نفرات مدنظر را جلب کند. این نشان میدهد که سرخپوشان در نقل و انتقالات حساب شده عمل نکردند و ساختار جذب بازیکنان را نتوانستند درست طراحی کنند. قطعا اگر پرسپولیسیها نخواهند بازیکنان آزاد را جذب کنند تا به شرایط تاکتیکی تیم بخورد به طور حتم آنها به مشکل جدی برخورد میکنند.
شافعی درباره اینکه باشگاه پرسپولیس مانور تبلیغاتی بعد از جذب" سرژ اوریه " مدافع ساحل عاجی داشت، اما این بازیکن مبتلا به هپاتیت است و نمیتواند بازی کند، گفت: روزی که این بازیکن را جذب کردند به درویش گفتم که من میتوانم از طریق یکی از مربیان سابق پرسپولیس که خارجی هست بازیکن طراز اول اروپایی بدون مشکل به ایران بیاورم، اما متاسفانه آن قدر در اطراف درویش دلال و آدمهای کوچک و غیر مسئول حضور دارند که نمیگذارند این روند موفقیت تیم طی شود و خودش هم در بخش عمدهای از این مسائل مقصر است.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سعید مهری و سردار دورسون با گرفتن غرامت از سرخپوشان جدا شدند، بیان کرد: اصلا از ابتدا جذب مهری اشتباه بود و شک نکنید که آوردن دورسون هم با دلالی توسط یکی از پیشکسوتان پرسپولیس صورت گرفت. همچنین اطرافیان کارتال که در ترکیه زندگی میکنند و دورسون از طریق دلالی به ایران آمد و هیچ معیار و سنجشی در قابلیت این بازیکن لحاظ نشد و شرایط فنی اش هم مشخص بود. شما شک نکنید دلالی در قضیه آوردن کارتال، دورسون و مهری نقش اول را داشت. ضمن اینکه درویش برای جذب این بازیکنان اختیاری نداشت. وقتی یکی از پدر خواندههای فوتبال به درویش میگوید که این نفرات باید جذب شوند و ایشان با عجز و ناتوانی میگوید که حتما اینها را میگیریم این نشان میدهد که باشگاه پرسپولیس ساختار جذب بازیکن را ندارد. همچنین در فسخ قرارداد دورسون، فساد اتفاق افتاده است. مهری هم از اول فصل در حد پرسپولیس نبود که الان ناز کند که برای جدایی غرامت میگیرم. این مسائل به خاطر ناتوانی مدیریتی است. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در این زمینه ضعیف عمل کرد و باید به هواداران پاسخگو باشد.
او ادامه داد: چطور وحید امیری از لیست نفرات پرسپولیس خط میخورد، اما چند نفر از بازیکنان بی کیفیت در سال گذشته در تیم ماندنی شدند؟ این نشان میدهد یکسری خط دهی در باشگاه هست.
شافعی درباره اینکه قرارداد وحید امیری را در سازمان لیگ ثبت نکردند، گفت: وحید امیری را از تیم کنار گذاشتند، اما فرشاد احمدزاده که طبق نظر کارشناسان ضعیفترین بازیکن لیگ بوده است باید حفظ شود، چون یکی از پیشکسوتان پرسپولیس رابط دلار و ایجنت است. همه چیز مشخص است و ما که در بدنه فوتبال هستیم این مسائل را متوجه میشویم.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه اظهارات کشوری فرد مبنی بر اینکه باشگاهها صددرصد سقف قرارداد را دور زدند را چطور ارزیابی میکند، گفت: این خنده دار است و اصلا سقف بودجهای وجود ندارد. شما فکر میکنید تیم سپاهان با ۲ هزار میلیاردی که بازیکن گرفته، سقف را رعایت کرده است. اینها دور زدن قانون سقف قرارداد را از طریق شرکتهای ثالث که در بدنه خودشان تاسیس میکنند، انجام میدهند. به طور مثال بازیکن با فلان باشگاه به فرض ۲۰۰ هزار دلار قرارداد میبندد، اما در شرکت ثالث قرارداد ۲ میلیون دلاری با این بازیکن بسته میشود. اینها همه راههای فرار از سقف قرارداد و فساد در فوتبال است. تا شفاف سازی نشود این مسائل وجود دارد. همه باشگاهها سقف قرارداد را رعایت نکردند.
شافعی درباره اینکه چرا قانون سقف قراردادی که هیچ باشگاهی رعایت نمیکند را میگذارند، گفت: به نظرم یک کلاه شرعی هست که روی سر مدیرعاملان میگذارند که بهتر تخلف و خلاف کنند.
او درباره اینکه مالک باشگاه پرسپولیس با دادن چک به بازیکنان، قراردادشان را اصلاح کرده است، گفت: چک به بازیکنان دادند که آنها راضی شوند تا قراردادشان کم شود تا در سازمان لیگ ثبت شود. اینها آمدند قانون را دور زدند و به بازیکنی که ۱۰۰ میلیارد قرارداد داشته است، به او گفتند که قراردادش را ۵۰ میلیارد کند و ۵۰ میلیارد دیگر را یک چک میدهیم. اینها پولشویی و فاسد در فوتبال است. باید سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات به این مسائل ورود کنند. چرا بازرسی کشور به قرارداد بازیکنان ورود پیدا نمیکند. مگر این پول بیت المال و مردم نیست که در این شرایط سخت اقتصادی دارند زندگی میکنند. کارتال زد وبند با یک ایرانی در ترکیه داشته است و فساد و دلالی در قرارداد به وجود آورد، اما کسی به این مسئله ورود نکرد. همه مردم و پیشکسوتان میدانند که چه کسانی در باشگاه پرسپولیس دارند چپاول میکنند.
شافعی درباره اینکه پرسپولیس با این وضعیت در لیگ امسال موفق میشود، گفت: با این بازی که مقابل فجرشهید سپاسی دیدیم، شک نکنید پرسپولیس جزو ۵ تیم بالای جدول هم نمیشود. وحید هاشمیان باید تغییر سیستم بدهد و سیستم پرسپولیس را به شکل هجومی بیاورد. سرخپوشان با تک فوروارد نتوانسته نتیجه بگیرد و در سالهای گذشته این موضوع را داشتیم و تجربه کردیم. اگر هاشمیان میخواهد در پرسپولیس دوام داشته باشد و به شعار "حیا کن رها کن" نرسد باید حتما سیستم تیمش را از حالت تدافعی خارج کند و به هجومی تبدیل کند. ما هنوز داریم با ۲ هافبک دفاعی بازی میکنیم و این روش منسوخ شده است. در فوتبال روز دنیا اصلا ۲ هافبک دفاعی ندارند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه هواداران از عملکرد رضا درویش رضایت ندارند و خواستار اخراجش شدند، گفت: به نظرم ظرف مدیریتی درویش پر شده است و یک نیروی جوان باید به باشگاه بیاید تا راهکار و تصمیمات جدیدی بگیرد. تیم پرسپولیس پتانسیل این را دارد که هر سال در لیگ نخبگان آسیا حضور داشته باشد و حتی به مرحله نهایی این رقابتها صعود کند.