باشگاه پرسپولیس قرارداد وحید امیری را در سازمان لیگ به ثبت نرساند و این بازیکن رفتنی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس در حالی در  آخرین روز نقل و انتقالات، قرارداد برخی از بازیکنان خود را اصلاح کرد  و در سازمان لیگ به ثبت رساند، اما شنیده می‌شود که قرارداد وحید امیری را ثبت نکرده است.

علاوه بر این، وحید امیری روز گذشته  در تمرینات تیم پرسپولیس شرکت نکرده است، تا جدایی‌اش از سرخپوشان قوت بگیرد.  

به هر حال موضوع شان و شخصیت یکی از بهترین بازیکنان تاریخ باشگاه پرسپولیس است.

ضمن اینکه وحید هاشمیان به باشگاه اعلام کرده که به  وحید امیری  نیازی ندارد و او را در لیست مازاد قرار داد. به هر حال همه مسئولیت فنی پرسپولیس هم با هاشمیان است. اگر این تیم قهرمان شود، به نام این مربی است و اگر موفق نشود هم هوادار و منتقد مستقیم او را  سیبل می‌کنند.  

باشگاه پرسپولیس چاره‌ای جز اجرای قانون ندارد و  باید تام و کمال رقم قرارداد امیری ۵۰ میلیارد تومان را بدهد. امیری این وسط از حیث مالی با توجه به حقانیتش به حقوقش می‌رسد.  

البته  با توجه به عدم نیاز  هاشمیان به امیری بعید است  دیگر این بازیکن را  با لباس پرسپولیس در میادین رسمی ببینیم و داستان  وحید و پرسپولیس تمام شد.  

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
این پول‌های باد آورده که به ما مردم که نمیرسه بجای اینکه به خارجی ها بدن بخورم بزار هموطنان خودمون ببرن نوش جونت آقای امیری باغیرت ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۵۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ایشون در سایت ترانسفر مارکت قیمتش صد هزار دلار معادل 9 میلیارد تومن هست ولی 50 میلیارد قرارداد بسته
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وطن دوست
۰۸:۵۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
حقش هست نوش جانش.. بابت این بدرفتاری هاشمیان باهاش باید از پرسپولیس شکایت کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چ بد
۰
۳
پاسخ دادن
