باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۹ مردادماه، ۰.۵ میلیمتر بارش در این بازه زمانی دریافت شده و ۶.۹ درصد بارش کمتری در این بازه زمانی دریافت شده است.

کاهش میانگین بارش در مردادماه

از ابتدای ماه جاری منتهی به ۲۹ مردادماه در کشور به‌طور میانگین ۱.۲ میلیمتر بارش ثبت شده، در حالی که میزان آن در بلندمدت ۲.۹ میلیمتر است. در نتیجه ۵۵.۷ درصد با کاهش بارش نسبت به بلند مدت رو‌به‌رو بوده‌ایم.

از ابتدای فصل جاری تا ۲۹ مرداد ماه بارش با میانگین ۳.۹ میلیمتر ثبت شده که نسبت به بارش ۶.۷ میلیمتری در بلندمدت با ۴۲.۲ درصدی کاهش بارش مواجه شده‌ایم.

از ابتدای آبی سال جاری تا ۲۹ مرداد ماه به طور میانگین ۱۳۸.۱ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۳۰.۴ میلی‌متر با کاهش ۴۰ درصدی بارش رو‌به‌رو هستیم.

جدول اطلاعات پهنه‌ای بارش استان‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه سال گذشته) نشان می‌دهد بارش در تمامی استان‌ها کمتر از حد نرمال بوده است و در این زمینه سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت را تجربه می‌کند، چرا که ۷۴.۱ درصد کمتر از حد نرمال طی سال آبی جاری بارش دریافت کرده است. استان هرمزگان نیز با اختلاف کمی، ۷۲.۳ درصد کاهش بارش را تجربه کرده است.

کاهش حدودا ۵۰ درصدی بارش در تهران

استان تهران نیز از جمله استان‌هایی است که با کم بارشی رو‌به‌رو بوده است. در حالی که میانگین بارش تهران در بلند مدت ۲۷۳ میلیمتر است ولی در سال آبی جاری تنها به‌طور میانگین ۱۴۲.۵ میلیمتر بارش دریافت کرده است که نشان دهنده کاهش ۴۷.۸ درصدی بارش در این استان است.

شروع سال آبی در ایران از ابتدای پائیز است و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.