بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، کشور در سال آبی جاری تا ۲۹ مردادماه، ۴۰ درصد با کاهش بارش رو‌به‌رو بوده و طی این مدت ۱۳۸.۱ میلی‌متر بارش دریافت کرده این در حالیست که میانگین بلندمدت بارش کشوری در این بازه زمانی ۲۳۰.۴ میلیمتر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۹ مردادماه، ۰.۵ میلیمتر بارش در این بازه زمانی دریافت شده و ۶.۹ درصد بارش کمتری در این بازه زمانی دریافت شده است.

کاهش میانگین بارش در مردادماه

از ابتدای ماه جاری منتهی به ۲۹ مردادماه در کشور به‌طور میانگین ۱.۲ میلیمتر بارش ثبت شده، در حالی که میزان آن در بلندمدت ۲.۹ میلیمتر است. در نتیجه ۵۵.۷ درصد با کاهش بارش نسبت به بلند مدت رو‌به‌رو بوده‌ایم.

از ابتدای فصل جاری تا ۲۹ مرداد ماه بارش با میانگین ۳.۹ میلیمتر ثبت شده که نسبت به بارش ۶.۷ میلیمتری در بلندمدت با ۴۲.۲ درصدی کاهش بارش مواجه شده‌ایم.

از ابتدای آبی سال جاری تا ۲۹ مرداد ماه به طور میانگین ۱۳۸.۱ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۳۰.۴ میلی‌متر با کاهش ۴۰ درصدی بارش رو‌به‌رو هستیم.

جدول اطلاعات پهنه‌ای بارش استان‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه سال گذشته) نشان می‌دهد بارش در تمامی استان‌ها کمتر از حد نرمال بوده است و در این زمینه سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت را تجربه می‌کند، چرا که ۷۴.۱ درصد کمتر از حد نرمال طی سال آبی جاری بارش دریافت کرده است. استان هرمزگان نیز با اختلاف کمی، ۷۲.۳ درصد کاهش بارش را تجربه کرده است. 

کاهش حدودا ۵۰ درصدی بارش در تهران

استان تهران نیز از جمله استان‌هایی است که با کم بارشی رو‌به‌رو بوده است. در حالی که میانگین بارش تهران در بلند مدت ۲۷۳ میلیمتر است ولی در سال آبی جاری تنها به‌طور میانگین ۱۴۲.۵ میلیمتر بارش دریافت کرده است که نشان دهنده کاهش ۴۷.۸ درصدی بارش در این استان است.

شروع سال آبی در ایران از ابتدای پائیز است و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.

برچسب ها: هواشناسی ، میزان بارندگی ، کاهش دما
خبرهای مرتبط
رگبار و رعد و برق تا ۵ روز آینده در نواحی جنوب شرقی کشور
بارش‌های تابستانه محدود در برخی استان‌های کشور
کاهش نسبی موقت دمای هوا در نوار شمالی طی دو روز آینده
کاهش ۹ درجه‌ای دما و وزش باد شدید در گلستان
کاهش نسبی دمای هوا در بسیاری از مناطق شمال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
آخرین اخبار
رانندگان فریب شکل ظاهری روغن‌های موتور جدید را نخورند
تامین ارز بانک مرکزی برای واردات امسال از ۲۱.۲ میلیارد دلار گذشت
مهلت ارائه ضمانت نامه بانکی کارت‌های بازرگانی غیر تولیدی تمدید شد+ عکس
طرح بحث ۳۰ درصد تلفات آب نوعی فرار از مسئولیت است
صرفه جویی ۳۳۰ میلیون لیتری بنزین از طریق دوگانه‌سوز کردن خودرو
ترخیص ۱۰۰ درصدی و شبانه‌روزی کالای اساسی و دارو
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان پابرجاست
پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
۷۹ واحد نمونه صنعتی و معدنی در مراسم روز ملی صنعت و معدن معرفی می‌شوند
ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
وزارت نیرو مخالفتی با ساخت و ساز متوازن و متناسب ندارد
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم
پرداخت ۳۰ همت سود به ۱۰ میلیون سهام‌دار در مرداد ۱۴۰۴
جابه جایی بیش از ۱۴۷ هزار زائر به مشهد از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ شهریور ماه
اعزام ۲هزار و۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
آغاز پرواز‌های برگشت عمره از ۱۰ شهریورماه ماه/ انجام روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام
تدوین ۹۰ درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها