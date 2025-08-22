ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه و آفریقا (سنتکام) در بیانیه‌ای مدعی شد که نظامیان این کشور در ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) حمله موفقیت‌آمیزی در روستای «اطمه» واقع در استان ادلب در شمال سوریه انجام دادند که منجر به هلاکت یکی از فرماندهان ارشد گروه تروریستی داعش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس بیانیه منتشر شده در حساب رسمی سنتکام در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، این فرد نه تنها از فرماندهان کلیدی گروه تروریستی داعش بوده بلکه نقش مهمی در تأمین مالی این گروه و برنامه‌ریزی حملات آن در سوریه و عراق داشته است.

این بیانیه می‌افزاید که او با شبکه‌های مختلف گروه تروریستی داعش در منطقه ارتباط فعال داشته و تهدیدی مستقیم برای نیرو‌های ایالات متحده، ائتلاف و دولت جدید سوریه محسوب می‌شده است.

در همین رابطه برد کوپر فرمانده سنتکام نیز در اظهاراتی با بیان اینکه نظامیان آمریکایی با عزمی راسخ به تعقیب تروریست‌های داعش در سراسر منطقه ادامه خواهند داد، مدعی شد: سنتکام به همراه متحدان خود، همچنان به تعهد خود برای شکست همیشگی داعش و حفاظت از امنیت ایالات متحده پایبند است.

از زمان شکست گروه تروریستی داعش به عنوان بازوی نظامی آمریکا در سوریه در آذر ماه سال ۱۳۹۶، نظامیان آمریکایی مستقیما جایگزین این گروهک تروریستی شدند و دقیقا از همان زمان نیز به جای داعش شروع به استخراج و سرقت نفت سوریه و نیز کشتار مردم این کشور کردند.

از سال ۱۳۹۶، آمریکا برای اجرای مقاصد خود در سوریه، ۲۲ پایگاه اصلی، چهار پایگاه فرعی و در مجموع ۲۶ پایگاه در خاک این کشور ایجاد کرد، در این مسیر از ترویست‌های «قَسَد» نیز استفاده می‌کند.

نیرو‌های اشغالگر آمریکایی همراه با سایر نظامیان خارجی در قالب به اصطلاح ائتلاف بین المللی از سال ۲۰۰۳ میلادی همچنین در عراق مستقر هستند که بزرگترین پایگاه آنها «عین الاسد» در استان «الانبار» در غرب عراق است.

آمریکایی‌ها همچنین شماری از نیرو‌های نظامی و سامانه‌های پدافندی را در سفارت خود در منطقه تحت تدابیر شدید امنیتی سبز در قلب بغداد مستقر کرده‌اند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سنتکام ، فرمانده داعش ، نیروهای داعش ، دولت سوریه
خبرهای مرتبط
سوریه و رژیم صهیونیستی توافقنامه امنیتی امضا می‌کنند
تشکیل کمیسیون ملی عدالت در سوریه
واکنش دولت موقت سوریه به «ظلم غیرقابل توصیف» در سویداء
امتناع سوریه از حضور در نشست پاریس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است