باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس بیانیه منتشر شده در حساب رسمی سنتکام در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، این فرد نه تنها از فرماندهان کلیدی گروه تروریستی داعش بوده بلکه نقش مهمی در تأمین مالی این گروه و برنامه‌ریزی حملات آن در سوریه و عراق داشته است.

این بیانیه می‌افزاید که او با شبکه‌های مختلف گروه تروریستی داعش در منطقه ارتباط فعال داشته و تهدیدی مستقیم برای نیرو‌های ایالات متحده، ائتلاف و دولت جدید سوریه محسوب می‌شده است.

در همین رابطه برد کوپر فرمانده سنتکام نیز در اظهاراتی با بیان اینکه نظامیان آمریکایی با عزمی راسخ به تعقیب تروریست‌های داعش در سراسر منطقه ادامه خواهند داد، مدعی شد: سنتکام به همراه متحدان خود، همچنان به تعهد خود برای شکست همیشگی داعش و حفاظت از امنیت ایالات متحده پایبند است.

از زمان شکست گروه تروریستی داعش به عنوان بازوی نظامی آمریکا در سوریه در آذر ماه سال ۱۳۹۶، نظامیان آمریکایی مستقیما جایگزین این گروهک تروریستی شدند و دقیقا از همان زمان نیز به جای داعش شروع به استخراج و سرقت نفت سوریه و نیز کشتار مردم این کشور کردند.

از سال ۱۳۹۶، آمریکا برای اجرای مقاصد خود در سوریه، ۲۲ پایگاه اصلی، چهار پایگاه فرعی و در مجموع ۲۶ پایگاه در خاک این کشور ایجاد کرد، در این مسیر از ترویست‌های «قَسَد» نیز استفاده می‌کند.

نیرو‌های اشغالگر آمریکایی همراه با سایر نظامیان خارجی در قالب به اصطلاح ائتلاف بین المللی از سال ۲۰۰۳ میلادی همچنین در عراق مستقر هستند که بزرگترین پایگاه آنها «عین الاسد» در استان «الانبار» در غرب عراق است.

آمریکایی‌ها همچنین شماری از نیرو‌های نظامی و سامانه‌های پدافندی را در سفارت خود در منطقه تحت تدابیر شدید امنیتی سبز در قلب بغداد مستقر کرده‌اند.

منبع: ایرنا