منابع بلندپایه سوریه اعلام کردند که توافقنامه امنیتی دولت موقت سوریه و رژیم صهیونیستی ۲۵ سپتامبر (۳ مهرماه) با میانجیگری آمریکا امضا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روسیا الیوم، این منابع افزودند: امضای این توافقنامه یک روز پس از سخنرانی احمد الشرع مشهور به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه در نشست سازمان ملل متحد در نیویورک امضا خواهد شد.

منابع سوری هدف از امضای این توافقنامه را توقف یا کاهش تنش‌های امنیتی میان دمشق و تل آویو عنوان کردند.

رسانه‌های اسرائیلی پیش‌تر گزارش دادند که «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی و مقامات قطری در پاریس دیدار و درباره موضوع آتش‌بس و توافق تبادل اسرا گفت‌و‌گو کردند.

شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از دو منبع اسرائیلی مدعی شد درمر در این نشست تأکید کرده است که شرط هر توافقی با حماس، آزادی همه اسرای صهیونیست خواهد بود.

در ادامه تحرکات دیپلماتیک وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی، وی در همین هفته با «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه سوریه نیز دیدار کرده و چند روز پیش در ابوظبی با محمد بن زاید حاکم امارات گفت‌و‌گو داشته است.

در همین راستا، خبرگزاری سانا سوریه بامداد چهارشنبه بدون ذکر نام ریاست هیات اسرائیلی که روز سه‌شنبه با وزیر خارجه سوریه دیدار کرده است، نوشت: «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجه و مهاجران برای بررسی چندین پرونده مرتبط با تقویت ثبات در منطقه و جنوب سوریه در پاریس با هیاتی از اسرائیل دیدار کرد.

سانا افزود: این گفت‌و‌گو‌ها بر کاهش تنش و عدم دخالت در امور داخلی سوریه، دستیابی به تفاهماتی که از ثبات در منطقه حمایت می‌کند و نظارت بر آتش‌بس در استان سویدا و فعال‌سازی مجدد توافق ۱۹۷۴ متمرکز بود.

به نوشته سانا، این گفت‌و‌گو‌ها با میانجیگری آمریکا و به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف تقویت امنیت و ثبات در سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور انجام شد.

پیشتر شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که انتظار می‌رود «ران درمر» وزیر امور راهبردی این رژیم و «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه سوریه سه‌شنبه شب ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در پاریس پایتخت فرانسه دیدار کنند.

این رسانه رژیم صهیونیستی افزود که ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل امشب در پاریس با اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه با حضور «توماس باراک» فرستاده آمریکا به سوریه دیدار می‌کند.

این شبکه تلویزیون رژیم صهیونیستی ادامه داد که دیدار آنها برای بحث در مورد ترتیبات امنیتی در مرز بین سوریه و اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی) خواهد بود.

در این پیوند، شبکه الجزیره نیز به نقل از یک منبع سوری گزارش داد که دیدار‌هایی در پاریس بین وزیر خارجه سوریه و وزیر راهبردی اسرائیل و فرستاده آمریکا به سوریه انجام می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: توافقنامه امنیتی ، دولت سوریه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
اسکاتلند خواستار تحریم رژیم صهیونیستی شد
سردرگمی نظامیان صهیونیست درباره مأموریت در غزه
موسسه امنیتی رژیم صهیونیستی خواستار توقف فوری جنگ در غزه شد؛ در بحران گرفتار شده‌ایم
سفیر سوریه در سازمان ملل: تجاوز‌های اسرائیل باید متوقف شود
سنتکام مدعی به هلاکت رسیدن یک فرمانده ارشد داعش در سوریه شد
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به واشنگتن می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
بدبختی شون خیلی بیشتر از گذشته میشه
خدا بداد مردم سوریه برسد
۰
۲
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
آخرین اخبار
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت
دارفور جنوبی از ماه مه ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا را ثبت کرده است