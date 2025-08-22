باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روسیا الیوم، این منابع افزودند: امضای این توافقنامه یک روز پس از سخنرانی احمد الشرع مشهور به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه در نشست سازمان ملل متحد در نیویورک امضا خواهد شد.

منابع سوری هدف از امضای این توافقنامه را توقف یا کاهش تنش‌های امنیتی میان دمشق و تل آویو عنوان کردند.

رسانه‌های اسرائیلی پیش‌تر گزارش دادند که «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی و مقامات قطری در پاریس دیدار و درباره موضوع آتش‌بس و توافق تبادل اسرا گفت‌و‌گو کردند.

شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از دو منبع اسرائیلی مدعی شد درمر در این نشست تأکید کرده است که شرط هر توافقی با حماس، آزادی همه اسرای صهیونیست خواهد بود.

در ادامه تحرکات دیپلماتیک وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی، وی در همین هفته با «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه سوریه نیز دیدار کرده و چند روز پیش در ابوظبی با محمد بن زاید حاکم امارات گفت‌و‌گو داشته است.

در همین راستا، خبرگزاری سانا سوریه بامداد چهارشنبه بدون ذکر نام ریاست هیات اسرائیلی که روز سه‌شنبه با وزیر خارجه سوریه دیدار کرده است، نوشت: «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجه و مهاجران برای بررسی چندین پرونده مرتبط با تقویت ثبات در منطقه و جنوب سوریه در پاریس با هیاتی از اسرائیل دیدار کرد.

سانا افزود: این گفت‌و‌گو‌ها بر کاهش تنش و عدم دخالت در امور داخلی سوریه، دستیابی به تفاهماتی که از ثبات در منطقه حمایت می‌کند و نظارت بر آتش‌بس در استان سویدا و فعال‌سازی مجدد توافق ۱۹۷۴ متمرکز بود.

به نوشته سانا، این گفت‌و‌گو‌ها با میانجیگری آمریکا و به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف تقویت امنیت و ثبات در سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور انجام شد.

پیشتر شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که انتظار می‌رود «ران درمر» وزیر امور راهبردی این رژیم و «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه سوریه سه‌شنبه شب ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در پاریس پایتخت فرانسه دیدار کنند.

این رسانه رژیم صهیونیستی افزود که ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل امشب در پاریس با اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه با حضور «توماس باراک» فرستاده آمریکا به سوریه دیدار می‌کند.

این شبکه تلویزیون رژیم صهیونیستی ادامه داد که دیدار آنها برای بحث در مورد ترتیبات امنیتی در مرز بین سوریه و اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی) خواهد بود.

در این پیوند، شبکه الجزیره نیز به نقل از یک منبع سوری گزارش داد که دیدار‌هایی در پاریس بین وزیر خارجه سوریه و وزیر راهبردی اسرائیل و فرستاده آمریکا به سوریه انجام می‌شود.

منبع: ایرنا