عضو شورای شهر تهران خواستار خروج انبار‌های نفتی از غرب پایتخت شد و گفت: ما به شکل رسمی از شرکت نفت می‌خواهیم که برای انتقال این مجموعه به نقطه‌ای امن در خارج از شهر تهران، حتماً برنامه‌ریزی مشخص و اجرایی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شورای شهر؛ ناصر امانی عضو شورای شهر تهران، با اشاره به مخاطرات جدی ناشی از تأسیسات نفتی مستقر در ارتفاعات شهران، گفت: در سنوات گذشته در شورای شهر، موضوع این مجموعه شرکت نفتی که در شمال غرب تهران و ارتفاعات شهران واقع شده، مطرح شد. آن زمان حتی در شرایط عادی و بدون بحران، نگران تردد تانکر‌های حامل مواد نفتی و خطرات احتمالی ناشی از آنها بودیم. حالا اتفاقات اخیر نشان داد که این مسئله تا چه حد جدی و حیاتی است.

وی با تأکید بر لزوم اقدام عاجل از سوی ستاد مدیریت بحران شهر تهران، افزود: جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان داد که اگر تأسیسات حساس و پرخطر مانند این مخازن نفتی در مناطق مسکونی مورد هدف قرار بگیرند، نه تنها به لحاظ امنیتی، بلکه از نظر روانی نیز بر مردم اطراف تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و به همین دلیل ما بر لزوم انتقال فوری این مجموعه از محدوده شهری تهران، به ویژه از ارتفاعات شهران، مصر هستیم.

امانی ادامه داد: ما به شکل رسمی از شرکت نفت می‌خواهیم که برای انتقال این مجموعه به نقطه‌ای امن در خارج از شهر تهران، حتماً برنامه‌ریزی مشخص و اجرایی داشته باشد. این مطالبه فقط مربوط به دوران بحران نیست؛ حتی در وضعیت عادی هم این تأسیسات، برای ساکنان اطراف تهدیدآمیز هستند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان محیط‌زیست کشور درباره آثار زیست‌محیطی حریق تأسیسات نفتی شهران، گفت: کارشناسان محیط زیست اعلام کردند که شعله‌ور شدن این مخازن در جریان جنگ اخیر، باعث انتشار آلاینده در هوای تهران شده است. این تنها یکی از ابعاد بحران است؛ خطرات دیگر آن همچنان باقی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

عضو شورای شهر تهران افزود: ما این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم حتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم در همین دوره نسبت به این مسئله مکاتبه‌ای داشتند. از همه مسئولان ذی‌ربط می‌خواهیم که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند؛ چرا که سلامت شهروندان، امنیت شهری و آرامش روانی مردم نباید قربانی تعلل در انتقال این مجموعه‌ها شود.

برچسب ها: شورای شهر ، انبار نفت
خبرهای مرتبط
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
شهردار منطقه ۱۴ تهران خواستار شد
ورود دستگاه قضا برای تعیین تکلیف مالکیت زمین بازار گل شهید محلاتی
شهرداری تهران باید فوراً ابطال نامه به شهرداران مناطق را ابلاغ کند
آقامیری: خدمت داوطلبانه کارکنان شهرداری در اربعین، جلوه‌ای از جهاد مخلصانه بود
تخفیف ۳۰ درصدی عوارض برای ساختمان‌های سبز در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
آخرین اخبار
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)