باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شورای شهر؛ ناصر امانی عضو شورای شهر تهران، با اشاره به مخاطرات جدی ناشی از تأسیسات نفتی مستقر در ارتفاعات شهران، گفت: در سنوات گذشته در شورای شهر، موضوع این مجموعه شرکت نفتی که در شمال غرب تهران و ارتفاعات شهران واقع شده، مطرح شد. آن زمان حتی در شرایط عادی و بدون بحران، نگران تردد تانکر‌های حامل مواد نفتی و خطرات احتمالی ناشی از آنها بودیم. حالا اتفاقات اخیر نشان داد که این مسئله تا چه حد جدی و حیاتی است.

وی با تأکید بر لزوم اقدام عاجل از سوی ستاد مدیریت بحران شهر تهران، افزود: جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان داد که اگر تأسیسات حساس و پرخطر مانند این مخازن نفتی در مناطق مسکونی مورد هدف قرار بگیرند، نه تنها به لحاظ امنیتی، بلکه از نظر روانی نیز بر مردم اطراف تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و به همین دلیل ما بر لزوم انتقال فوری این مجموعه از محدوده شهری تهران، به ویژه از ارتفاعات شهران، مصر هستیم.

امانی ادامه داد: ما به شکل رسمی از شرکت نفت می‌خواهیم که برای انتقال این مجموعه به نقطه‌ای امن در خارج از شهر تهران، حتماً برنامه‌ریزی مشخص و اجرایی داشته باشد. این مطالبه فقط مربوط به دوران بحران نیست؛ حتی در وضعیت عادی هم این تأسیسات، برای ساکنان اطراف تهدیدآمیز هستند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان محیط‌زیست کشور درباره آثار زیست‌محیطی حریق تأسیسات نفتی شهران، گفت: کارشناسان محیط زیست اعلام کردند که شعله‌ور شدن این مخازن در جریان جنگ اخیر، باعث انتشار آلاینده در هوای تهران شده است. این تنها یکی از ابعاد بحران است؛ خطرات دیگر آن همچنان باقی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

عضو شورای شهر تهران افزود: ما این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم حتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم در همین دوره نسبت به این مسئله مکاتبه‌ای داشتند. از همه مسئولان ذی‌ربط می‌خواهیم که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند؛ چرا که سلامت شهروندان، امنیت شهری و آرامش روانی مردم نباید قربانی تعلل در انتقال این مجموعه‌ها شود.