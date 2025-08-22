باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی‌که فروش‌ها در نیمه اول سال آرام و بی‌رمق به نظر می‌رسید، همچنان نقاط روشن در بازار وجود داشت. در صدر حراجی‌های ماه «جولای»، تابلوی «بازگشت بوچینتورو به ونیز در روز عروج مسیح» اثر «کانالتو» بود که به رکورد ۴۳.۸۲ میلیون دلار رسید که دو برابر گران‌ترین اثر فروخته‌شده در جولای سال گذشته و یکی از مهم‌ترین فروش‌های ۲۰۲۵ تاکنون است. این اثر اکنون دومین اثر گران‌قیمتی است که تاکنون برای یک استاد قدیم نقاشی در کریستیز لندن ثبت شده است و گران‌ترین اثر «کانالتو» محسوب می‌شود که تاکنون در حراجی فروخته شده است.

یکی دیگر از نقاط برجسته حراجی‌های «جولای»، نقاشی «طوفان در حال برخاستن، هات ولز، از صخره سنت وینسنت، بریستول» اثر «جی.‌ام. دبلیو. ترنر» بود که فراتر از انتظارات عمل کرد و با قیمتی بیش از شش برابر برآورد به فروش رسید. بااین‌حال، با وجود این موفقیت‌ها، همه آثار چنین سرنوشتی نداشتند و بسیاری از قطعات همچنان کمتر از برآورد خود فروخته شدند، که نابرابری بازار امروز را برجسته می‌کند.

در ادامه با گران‌ترین آثاری که در حراج‌های جولای ۲۰۲۵ میلادی به فروش رسیده‌اند، آشنا می‌شوید:

۱. «بازگشت بوچینتورو به ونیز در روز عروج مسیح» اثر «کانالتو» (۱۷۳۲)

برآورد: ۲۰ میلیون پوند (۲۶.۴ میلیون دلار)

قیمت نهایی: ۳۱.۹۴ میلیون پوند (۴۳.۸۲ میلیون دلار)

زمان و مکان فروش: کریستیز لندن، ۱ جولای

این تابلو نقاشی نمای باشکوه ونیز اثر «کانالتو» که زمانی در دفتر نخستین نخست‌وزیر بریتانیا، آویزان بوده، رکورد جدیدی برای این نقاش ایتالیایی در حراجی به ثبت رساند. اگرچه ارتباط این نقاشی با دولتمردان بریتانیایی نکته‌ای جالب و کنجکاوی‌برانگیز است، اما عامل اصلی افزایش قیمت آن نبوده است. نخست اینکه، این بزرگ‌ترین ترکیب‌بندی کانالتو است که طی دو دهه‌ی گذشته به بازار عرضه شده و یکی از مشهورترین مناظر شهر را به تصویر می‌کشد.

از همه مهم‌تر، حراجی کریستیز اعلام کرد که این اثر در «وضعیتی شگفت‌انگیزی از نظر سلامت» قرار دارد و متعلق به «اوج دوران» کاری کانالتو است.

این نقاشی فقط دو بار پیش از این در حراج به فروش رسیده: یک بار در سال ۱۷۵۱ و بار دیگر در ۱۹۹۹.

رکورد پیشین کانالتو متعلق به اثری با عنوان «کانال بزرگ از پالازو بالبی تا ریالتو» بود که در سال ۲۰۰۵ در ساتبیز لندن به قیمت ۱۸.۶ میلیون پوند (۲۴.۶ میلیون دلار) فروخته شد.

۲. «یک پای در یک بشقاب قلع، یک لیموی نیمه‌پوست‌کنده و قاشق نقره‌ای واژگون روی بشقاب قلع، خرچنگ و میگو در یک کاسه وان‌لی، میوه، یک گردو و یک صدف روی یک بشقاب قلع، یک سبد میوه، یک لیوان شیاردار، یک جام نقره-طلا، یک رومر» اثر «یان داویدز دِ هیم» (Jan Davidsz de Heem)

برآورد: ۳ تا ۵ میلیون پوند (۳.۹۲ تا ۶.۵۴ میلیون دلار)

قیمت نهایی: ۳.۶۷ میلیون پوند (۵.۰۴ میلیون دلار)

مکان و زمان فروش: کریستیز لندن، ۱ جولای

۳. «پرتره یک نجیب‌زاده، نشسته در برابر یک پنجره» اثر «تیسین»

برآورد: ۳ تا ۵ میلیون پوند (۳.۹۲ تا ۶.۵۴ میلیون دلار)

قیمت نهایی: ۳.۴۳ میلیون پوند (۴.۷۰ میلیون دلار)

مکان و زمان فروش: کریستیز لندن، ۱ جولای

۴. «سن Quirinus از نویس» اثر «لورنزو دی کردی»

برآورد: ۲ تا ۳ میلیون پوند (۲.۶۲ تا ۳.۹۲ میلیون دلار)

قیمت نهایی: ۳.۷۱ میلیون دلار

زمان و مکان: ساتبیز لندن، ۲ جولای



۵. «فضای داخلی یک کلبه با پیرزنی که مو‌های یک پسر را پاک می‌کند» اثر ««خِریت داو» (Gerrit Dou)

برآورد: ۱ تا ۱.۵ میلیون پوند (۱.۳۱ تا ۱.۹۶ میلیون دلار)

قیمت نهایی: ۲.۸۸ میلیون دلار

مکان و زمان: کریستیز لندن، ۱ جولای



۶. «داوود با سر جالوت» اثر «آرتمیزیا جنتیلسکی»

برآورد: ۱ تا ۲ میلیون پوند (۱.۳۱ تا ۲.۶۲ میلیون دلار)

قیمت نهایی: ۲.۷۱ میلیون دلار

مکان و زمان: ساتبیز لندن، ۲ جولای

۷. «توفان در حال خیزش، هات ولز، از صخره سنت وینسنت، بریستول» اثر «جوزف مالورد ویلیام تِرنِر»

برآورد: ۲۰۰هزار تا ۳۰۰هزار پوند (۲۶۱،۵۰۰ تا ۳۹۲،۳۰۰ دلار)

قیمت نهایی: ۲.۵۵ میلیون دلار

مکان و زمان: ساتبیز لندن، ۲ جولای

این نقاش بزرگ رمانتیک انگلیسی تابلوی «توفان در حال خیزش، هات ولز، از صخره سنت وینسنت، بریستول» را در سال ۱۷۹۲ میلادی یعنی زمانی که ۱۷ ساله بود و هنوز در آکادمی سلطنتی هنر لندن دانشجو بود، خلق کرده است.

موضوع این اثر، چشمه آب گرم و مرکز آب‌درمانی‌ای به نام «هات ولز هاوس» در «بریستول» است که با سبک مورد علاقه ترنر یعنی مناظر توفانی و غم‌انگیز هماهنگ است. این تابلو به طراحی مقدماتی‌ای که ترنر در همان محل در یکی از نخستین دفتر طراحی‌هایش کشیده، مرتبط است.

۸. 《秋林青绿图卷》 (۱۶۶۸) اثر «شائو یونکونگ» (Xiao Yuncong)

برآورد: ۸ تا ۱۲ میلیون یوان (۱.۱۲ تا ۱.۶۸ میلیون دلار)

قیمت نهایی: ۲.۲۵ میلیون دلار

مکان و زمان: حراجی XiLingYinShe Auction Co. Ltd. ۲۶ جولای

۹. «گل‌های رز و دیگر گل‌ها در یک گلدان سفالی با لانه پرنده روی یک طاقچه مرمری؛ و میوه، گل‌های رز و صدتومانی در یک سبد با فندق روی یک طاقچه مرمری» اثر «یان فن هایسوم»

برآورد: ۱.۲ تا ۱.۸ میلیون پوند (۱.۵۷ تا ۲.۳۵ میلیون دلار)

قیمت نهایی: ۲.۲۱ میلیون دلار

مکان و زمان: کریستیز لندن، ۱ جولای

۱۰. «تله پرندگان» اثر «پیتر بروگل کهتر»

برآورد: ۱ تا ۱.۵ میلیون پوند (۱.۳۱ تا ۱.۹۶ میلیون دلار)

قیمت نهایی: ۱.۶۳ میلیون دلار

مکان و زمان فروش: کریستیز لندن، ۱ جولای