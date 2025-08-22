باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رسانههای رژیم صهیونیستی، این گزارش میافزاید: ادامه جنگ در غزه بدتر از هر جایگزینی دیگری است، بنابراین باید فورا و با هر هزینهای این جنگ متوقف شود.
در ادامه این گزارش آمده است: به دلیل جنگ غزه، (رژیم) اسرائیل در بحرانی بینالمللی گرفتار شده که جایگاه جهانی آن را تهدید و روابطش را تضعیف میکند.
این گزارش میافزاید: از طرفی به دلیل فشار جنگ، ارتش فرسوده شده و این امر در آسیب به نیروها و تضعیف انضباط عملیاتی مشخص است.
این موسسه امنیتی رژیم صهیونیستی در این گزارش تاکید میکند که بعید است اشغال اراضی در غزه یا انجام رزمایشهای اضافی منجر به فروپاشی حماس شود.
بنا بر این گزارش، اشغال غزه ممکن است به جنگ نامنظم و چریکی طولانی و موثر علیه ارتش (رژیم) اسرائیل منجر شود.
«اسحاق بریک» ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر در اظهاراتی به طرح اشغال کامل شهر غزه اشاره کرد و گفت که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش به خوبی میداند که عملیات «ارابههای گدعون۲» شکست میخورد و نظامیان زیادی کشته خواهند شد.
بریک افزود که این عملیات به کشته شدن اسیران در نوار غزه منجر خواهد شد، اما حماس شکست نخواهد خورد.
وی گفت که با اشغال کامل شهر غزه، شمار زیادی از نظامیان به خاطر بقای سیاسی کابینه بنیامین نتانیاهو کشته و زخمی خواهند شد.
بریک افزود: طرح ارتش برای اشغال کامل شهر غزه، برای ارتش و (رژیم) اسرائیل فاجعه به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: رزمندگان حماس در شهر غزه تونلهایی به طول صدها متر دارند که با آزادی کامل در آن جابجا میشوند.
این ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی، گفت: ارتش میتواند شهر غزه را محاصره کند، اما نمیتواند تونلها را محاصره کند.
بریک افزود که باقی ماندن ارتش به مدت طولانی در غزه باعث میشود که نظامیان در معرض خطر حمله و جنگ فرسایشی قرار گیرند.
وی گفت: (رژیم) اسرائیل به خاطر وجود کابینهای بی منطق و دور از واقعیات، ممکن است به سمت پرتگاه نابودی برود.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: نیروهای ما اکنون در راستای اجرای عملیات ارابههای گدعون در اطراف شهر غزه در حال انجام مأموریت هستند.
وی همچنین گفت: ما حملات علیه حماس در شهر غزه را تشدید خواهیم کرد و اجرای عملیات مقدماتی برای شروع این حملات را آغاز کردهایم.
یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طرح حمله به شهر غزه را که توسط ایال زامیر رئیس ستاد و تیم فرماندهی ارشد ارتش اسرائیل به او ارائه شده بود، تصویب کرد و آن را عملیات «ارابههای گدعون۲» نامید.
کاتس با تأکید بر اینکه طرح کنونی ادامه عملیات «ارابههای گدعون» است، مدعی شد: مرحله اول این عملیات منجر به شکست جنبش حماس و تسلط ارتش بر ۷۵ درصد از نوار غزه شد و زیرساختهای زیرزمین و روی زمین حماس را از بین برد.
به گفته وی، عملیات کنونی نیز با هدف شکست حماس، فراهمکردن شرایط برای پایان دادن به جنگ، در عین حال آزادی همه اسرا، خلع سلاح حماس و تبعید چهرههای ارشد آن، غیرنظامی کردن غزه، تأمین فضای امنیت شهرکهای صهیونیستی و حفظ آزادی عمل ارتش در غزه آغاز میشود.
رژیم صهیونیستی در حالی مرحله دوم عملیات ارابههای گدعون را شروع میکند که عمده مقامات امنیتی و نظامی صهیونیستی و ۷۱ درصد از اسرائیلیها خواهان پایان جنگ غزه و توافق با حماس برای آزادی اسیران هستند.
همچنین سران نظامی و امنیتی بارها با هشدار اینکه طرح اشغال شهر غزه نیز مانند سلسله عملیات گذشته شکست خواهد خورد، اذعان کردهاند که غزه مانند افغانستان و ویتنام برای آمریکا به باتلاقی برای اسرائیل تبدیل شده است.
در همین ارتباط، «عامیت هالوی» نماینده کنست و عضو کمیته امور خارجی و دفاعی رژیم صهیونیستی نیز نسبت به شکست طرح اشغال شهر غزه هشدار داد و افزود: مرحله دوم عملیات ارابههای گدعون مانند مرحله اول شکست خواهد خورد و بهای سنگینی را بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد و همچنین ارتش به اهداف تعیینشده دست نخواهد یافت.
علاوه بر این، نامگذاری طرح اشغال شهر غزه به «ارابههای گدعون۲» توسط وزیر جنگ مورد تمسخر کاربران صهیونیستی شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
در همین حال، «صیون نانوس» خبرنگار شبکه ۱۲ در کانال تلگرامی خود با تأکید بر شکست مرحله اول عملیات نوشت: عملیات ارابههای گدعون یک منجر به شکست حماس شد و اکنون ما به سراغ عملیات ارابههای گدعون ۲ با هدف شکست حماس میرویم. این یک شوخی نیست، بلکه بیانیه رسمی وزارت جنگ است.
منبع: ایرنا