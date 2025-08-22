باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، نیروی تیپ چهارم ارتش گفت که تاکنون توضیحی درباره چگونگی شکست حماس یا آزادسازی اسرا داده نشده است و نظامیان با خستگی و فرسایش شدید مواجه هستند.
همچنین این رسانه رژیم صهیونیستی گزارش داد که بعد از آنکه ارتش از کمبود نیروی ۱۰ الی ۱۲ هزار نفری خبر داد، سازمان رادیو و تلویزیون این رژیم نیز گزارش داد که میانگین تعهد به خدمت سربازی به ۵۰ درصد رسیده است و ما نیازمند نظامیان بیشتری هستیم.
یک رسانه اسرائیلی پیشتر فاش کرد که به علت کمبود نظامی در سرزمینهای اشغالی، این رژیم درصدد جذب نظامی یهودی خارج از اسرائیل است.
رادیو ارتش اسرائیل در این باره فاش کرد که این نهاد نظامی با کمبود ۱۰ تا ۱۲ هزار نیروی انسانی روبه روست و برای جبران این کمبود، قصد دارد جوانان یهودی از خارج از این رژیم را برای خدمت چندساله جذب کند.
مسئولان ارشد ارتش اسرائیل اعلام کردهاند که هدف سالانه آنها جذب ۶۰۰ تا ۷۰۰ سرباز اضافی از خارج از اسرائیل است و تمرکز اصلی بر جوامع یهودی در ایالات متحده و فرانسه خواهد بود.
رادیو ارتش اسرائیل تأکید کرده است: این اقدام واقعیت تلخی را نشان میدهد؛ ارتش مجبور است یهودیان دور از (رژیم) اسرائیل را جذب کند چرا که جوانان متعصب داخلی از خدمت سربازی فاصله میگیرند.
این اقدام به دنبال آن صورت میگیرد که رژیم اسرائیل در صدد اشغال شهر غزه است.
یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طرح حمله به شهر غزه را که توسط ایال زامیر رئیس ستاد و تیم فرماندهی ارشد ارتش اسرائیل به او ارائه شده بود، تصویب کرد و آن را عملیات «ارابههای گدعون۲» نامید.
کاتس با تأکید بر اینکه طرح کنونی ادامه عملیات «ارابههای گدعون» است، مدعی شد: مرحله اول این عملیات منجر به شکست جنبش حماس و تسلط ارتش بر ۷۵ درصد از نوار غزه شد و زیرساختهای زیرزمین و روی زمین حماس را از بین برد.
به گفته وی، عملیات کنونی نیز با هدف شکست حماس، فراهمکردن شرایط برای پایان دادن به جنگ، در عین حال آزادی همه اسرا، خلع سلاح حماس و تبعید چهرههای ارشد آن، غیرنظامی کردن غزه، تأمین فضای امنیت شهرکهای صهیونیستی و حفظ آزادی عمل ارتش در غزه آغاز میشود.
رژیم صهیونیستی در حالی مرحله دوم عملیات ارابههای گدعون را شروع میکند که عمده مقامات امنیتی و نظامی صهیونیستی و ۷۱ درصد از اسرائیلیها خواهان پایان جنگ غزه و توافق با حماس برای آزادی اسیران هستند.
همچنین سران نظامی و امنیتی بارها با هشدار اینکه طرح اشغال شهر غزه نیز مانند سلسله عملیات گذشته شکست خواهد خورد، اذعان کردهاند که غزه مانند افغانستان و ویتنام برای آمریکا به باتلاقی برای اسرائیل تبدیل شده است.
در همین ارتباط، «عامیت هالوی» نماینده کنست و عضو کمیته امور خارجی و دفاعی رژیم صهیونیستی نیز نسبت به شکست طرح اشغال شهر غزه هشدار داد و افزود: مرحله دوم عملیات ارابههای گدعون مانند مرحله اول شکست خواهد خورد و بهای سنگینی را بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد و همچنین ارتش به اهداف تعیینشده دست نخواهد یافت.
علاوه بر این، نامگذاری طرح اشغال شهر غزه به «ارابههای گدعون۲» توسط وزیر جنگ مورد تمسخر کاربران صهیونیستی شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
در همین حال، «صیون نانوس» خبرنگار شبکه ۱۲ در کانال تلگرامی خود با تأکید بر شکست مرحله اول عملیات نوشت: عملیات ارابههای گدعون یک منجر به شکست حماس شد و اکنون ما به سراغ عملیات ارابههای گدعون ۲ با هدف شکست حماس میرویم. این یک شوخی نیست، بلکه بیانیه رسمی وزارت جنگ است.
